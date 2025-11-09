Diego Simeone pide explicaciones a Julián Alvarez por su frase sobre Barcelona

Julián Alvarez brindó una entrevista a L’Equipe, con la cual, no solo no dejó conforme a los hinchas del Atlético de Madrid, sino que los preocupó. Esto, a raíz de la interpretación que hicieron los colchoneros y los medios de comunicación españoles puntualmente sobre la declaración en la que se refirió a su futuro cercano y a los trascendidos que lo relacionan con el FC Barcelona.

“Sinceramente, no lo sé. Veo lo que se dice en las redes… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando firmé con el Atlético el año pasado, se habló bastante también del París Saint-Germain. Es cierto, hubo conversaciones entre los dirigentes del PSG y mi representante, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora estoy concentrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada“, expresó la Araña.

Fue esa última parte, en la que da lugar a una salida en el mercado de pases posterior a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que provocó que en el Atlético de Madrid se encendiera las alarmas. Por eso, la consulta a Diego Simeone, incluso, en el marco de una conferencia de prensa posterior a la victoria del rojiblanco sobre el Levante.

“No las escuché. Él será el que pueda explicarlo mejor”, respondió el Cholo que, probablemente, enterado de las palabras de Julián Alvarez, prefirió hacerse el desentendido para no elevar la polémica y cortar con un momento en el que el Atleti pareciera empezar a despegar en LaLiga y en la Champions Legue después de un inicio de temporada irregular.

La salida de Julián Alvarez del Atlético de Madrid, una tarea nada sencilla para aquel que lo pretenda

Más allá de los rumores que circulan constantemente, lo cierto es que una posible salida del exdelantero de River del Atlético de Madrid no es algo que, a simple vista, se puede ver factible, por lo menos en el corto plazo. Es que el Colchonero, a mediados del 2024 cuando pegó el salto del Manchester City, abrochó a Julián Alvarez con un contrato cuya fecha de vencimiento es en agosto del 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Es esa cifra lo que, de alguna manera, blindó al oriundo de Calchín, incluso, para capitales qataríes como los que cuenta el París Saint-Germain o para los clubes de la Liga Pro Saudí de Arabia Saudita.

Julián Alvarez entre los máximos goleadores de la temporada europea

A pesar de que Julián Alvarez marcó en solo 6 de los 16 partidos del Atlético de Madrid en lo que va de la temporada 2025/2026 (la Araña participó en 15), con los 9 goles que registró asoma en el sexto puesto de la tabla de los máximos artilleros del presente curso de las 5 grandes ligas europeas (se coloca un escalón por debajo de Joaquín Panichelli que exhibe 10 gritos).

