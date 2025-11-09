Este sábado el Atlético de Madrid hizo lo que debía para ver si, antes del parón de selecciones, puede acortar distancias con Real Madrid y Barcelona en la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026. Derrotó 3 a 1 al Levante en el Estadio Metropolitano y ahora espera que el Culé deje puntos en el camino con el Real Celta de Vigo y el Merengue lo mismo con el Rayo Vallecano.

Pero más allá de lo que fue la victoria (con dos tantos de Antoine Griezmann y uno en contra de Adrián de la Fuente), hubo una situación con Diego Simeone que llamó la atención, primero de los medios de comunicación y después de los hinchas del Colchonero así como también de los de su vecino en la capital española.

Es que tras una amonestación que sufrió Nahuel Molina cuando faltaban 6 minutos para el pitazo final, el Cholo le hizo el reclamo por su decisión a Jesús Gil Manzano, juez del encuentro del Atlético de Madrid vs. Levante, y al cuarto árbitro, con una frase que involucró a la estrella brasileña del Real Madrid Vinícius Junior.

“¡Eh, qué pitás! ¡Eh, tranquilo, eh! ¡Tranquilo, eh! ¡Una amarilla por eso!”, fueron las primeras frases de las quejas del Cholo, que enseguida agregó: “¡A Vinícius no se la sacás!”. Y como aparentemete Gil Manzano no lo vio, insistió con su asistente: “¡A Vinícius no se la saca!”.

Diego Simeone terminó conforme con el rendimiento del Atlético de Madrid en la victoria sobre Levante

“Contento por el trabajo que están realizando los chicos. Hoy volvieron a jugar un buen partido. Lo controlamos en todo momento. Ellos nos hicieron daño en la pelota parada, pero el equipo jugó a lo que quería jugar. Con una propuesta de insistir y no frustrarse. Los chicos que entraron en el segundo tiempo pudieron ayudar al equipo. Me voy con una visión buena”, comentó el Cholo Simeone en conferencia de prensa.

Y respecto a los dos tantos que marcó Antoine Griezmann, agregó: “La idea nuestra es que el equipo somos todos. Empiezan 11 y luego hay otros 11. Pero somos todos. La fortaleza de los chicos es que cuando entran lo hacen bien. Necesitamos tener a todos enchufados. El equipo somos todos“.

