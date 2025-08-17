El golazo de tiro libre de Julián Álvarez en Espanyol vs. Atlético de Madrid por La Liga de España

Por la primera fecha de LaLiga, Atlético de Madrid visitó este domingo a Espanyol de Barcelona en el RCDE Stadium. Con la inclusión de los refuerzos, el elenco comandado por Diego Simeone buscaba iniciar el certamen de la Primera División de España con el pie derecho.

Junto a Álex Baena, una de las flamantes incorporaciones, tres argentinos lideraron el frente de ataque desde el arranque: Giuliano Simeone y Thiago Almada acompañando al español y Julián Álvarez como único punta.

Fue precisamente la Araña quién abrió la cuenta este domingo. A los 37 minutos de la primera parte, el surgido de River Plate, con pasado por Manchester City, gritó el primero de la noche con un excepcional tiro libre que se clavó en el ángulo izquierdo.

De esta manera, el de la Selección Argentina celebró el primer tanto de su equipo en la temporada. En el festejo, tomó una pelota y la metió debajo de su camiseta para palpitar el nacimiento de su primer hijo.

A pesar de aquel gol de Atlético de Madrid, la visita no pudo sostener el resultado y se fue con las manos vacías. Es que, en el complemento, Waldo Rubio y Pere Milla, ambos ingresados tras el descanso, capitalizaron la reacción de Espanyol, que se llevó la victoria por 2-1 para amargar el debut de los de Simeone.

Julián Álvarez llegó a 30 goles con la camiseta de Atlético de Madrid

Con el tanto de este domingo, el campeón del mundo en Qatar 2022 llegó a 30 gritos con la camiseta del Colchonero. Es que, en su primera campaña con el equipo madrileño, la Araña había anotado 29 tantos en 57 compromisos, además de haber aportado 8 asistencias.

