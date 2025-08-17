La reacción de Atlético de Madrid al golazo de Julián Alvarez de tiro libre: “Tenés que cerrar el estadio”

En el marco del debut del Atlético de Madrid en LaLiga en condición de visitante contra el Espanyol, el delantero argentino Julián Alvarez marcó un verdadero golazo de tiro libre en el primer tiempo, que significó la apertura del marcador para su equipo.

Minutos después de este tanto, la cuenta oficial del Colchonero publicó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en la que elogió a la Araña con una recordada frase dicha por el ‘Coco’ Basile luego de un gol de Messi ante México en la Copa América 2007.

“Tenés que cerrar el estadio”, fue el posteo del Atlético de Madrid junto a un emoji de una araña. Allí, en los comentarios, los fanáticos del elenco español destacaron al ex River por el buen rendimiento que mostró desde su llegada al club a mediados de 2024.

La reacción del Atlético de Madrid ante el gol de Julián Alvarez.

Además, le dedicaron otro posteo al delantero argentino por su festejo de gol, ya que se puso una pelota debajo de la camiseta en dedicatoria al hijo que tendrá junto a su pareja Emilia Ferrero. “Una arañita en camino”, reza esta publicación del Colchonero.

El golazo de tiro libre de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid

