Duras críticas a Julián Alvarez por su partido en el Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo

El Atlético de Madrid, luego de su función contra el Real Madrid el sábado pasado (lo venció 5 a 2 en el Estadio Metropolitano) empató 1 a 1 frente al Real Celta de Vigo en Balaídos, y de esa manera se alejó, otra vez, de la punta de la tabla de posiciones de LaLiga. Se ubica quinto a ocho unidades del líder que es el equipo de Xabi Alonso.

Y uno de los apuntados por la prensa española por lo que fue la igualdad con sabor a derrota para el Atleti, fue Julián Alvarez, que parece que gastó todos los cartuchos con el Rayo Vallecano (hizo tres), en el Derbi (hizo dos) y con el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League (convirtió uno y sumo dos asistencias).

Por ejemplo, por el lado del periódico Marca, en el típico artículo de los puntajes subrayaron su poca intervención en el cruce con el equipo gallego y lo puntuó con un 5: ”En la primera parte no estuvo participativo en el ataque rojiblanco. El Atlético necesita una buena versión de Julián. Le tocó vivir un partido muy complicado y no ha podido brillar”.

Por el lado del Diario AS, siempre en referencia con Julián Alvarez, publicaron: ”Partido ingrato para la Araña, que finalizó su gran racha de partidos marcando. No tuvo oportunidades. No apareció en exceso, le costó aparecer entre líneas y no tuvo línea de remate. En inferioridad numérica le tocó medirse mucho de espaldas en una labor poco grata. Sustituido sin haber podido aparecer”.

Mundo Deportivo: ”Muy condicionado por el trascurso de las circunstancias. Trabajó mucho, pero lejos de las acciones de peligro”.

El Desmarque: ”Por las condiciones del partido, especialmente tras la expulsión de Lenglet, no brilló como venía siendo habitual en las semanas previas”.

Julián Alvarez ahora se enfoca en la Selección Argentina

Luego del empate 1 a 1 con el Celta, Julián Alvarez voló a los Estados Unidos para sumarse a la concentración de la Selección Argentina que este viernes 10 de octubre, en Miami, se medirá en un amistoso con Venezuela y el lunes 13, también en el marco de un encuentro de exhibición, se enfrentará a Puerto Rico, en este caso, en Chicago.

