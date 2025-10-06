La estrella que le negaron a Argentina para el Mundial Sub 20 que no juega en su club

La Selección Argentina está siendo uno de los mejores equipos del Mundial Sub 20 de Chile 2025. No solo que, junto a otros seis participantes, se mantiene invicto, sino que, al igual que Japón, son los únicos que ganaron todos sus compromisos (en el caso de la Albiceleste a Cuba, Australia e Italia, mientras que los asiáticos superaron a Egipto, Chile y Nueva Zelanda).

Y eso que no cuenta con algunos de los jugadores que, por edad, podrían formar parte del plantel y que, sin dudas, por el gran rodaje que tienen en el fútbol de primera división, le darían un toque de distinción. Como por ejemplo: Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Aaron Anselmino y Claudio Echeverri, principalmente.

No obstante, a pesar de los intentos del cuerpo técnico comandado por Diego Placente, recibieron las negativas de Real Madrid, Genoa, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, respectivamente. Sin embargo, no en todos los casos fue una respuesta entendible, puesto que solo dos de los mencionados están siendo protagonistas en sus equipos.

En concreto, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, sí juegan con el Real Madrid y el Girona. Sobre todo el ex River que se transformó en menos de dos meses en una de las piezas indispensables del ataque confeccionado por Xabi Alonso. En tanto que el ex Lanús, si bien fue titular solo en dos partidos, sumó minutos en las 6 fechas de la Serie A, además de estar desde el principio en los duelos por la Copa Italia.

En tanto que Aaron Anselmino no aparece en el Borussia Dortmund, básicamente por una molestia muscular. Ahora, lo que sí cuesta comprender es la postura del Leverkusen con el Diablito, quien desde que comenzó el Mundial Sub 20 de Chile 2025 no salió del banco de suplentes para los partidos de la Bundesliga (fue suplente contra San Pauli el 27 de octubre y vs. Union Berlin el 4 de octubre).

Incluso por la UEFA Champions League, la participación de Claudio Echeverri fue absolutamente irrelevante. Jugó nada más que 10 minutos contra el PSV Eindhoven el pasado primero de octubre bajo el marco de la segunda fecha de la Fase de Liga. En resumen, desde que empezó el certamen juvenil, Kasper Hjulmand DT del conjunto alemán, solo contó con el chaqueño 10 minutos.

Argentina se enfrentará a Nigeria en los Octavos de Final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, ganadora del Grupo D, se medirá en el Estadio Nacional de la ciudad de Santiago a Nigeria, que terminó tercera del Grupo F, en uno de los duelos correspondientes a los Octavos de Final del Mundial de Chile 2025. El día pautado para tal duelo se fijó para el miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas local. El vencedor irá con Chile o México.

