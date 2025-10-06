Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La ironía de Diego Simeone tras el empate del Atlético de Madrid con el Real Celta de Vigo

El Cholo dio a entender su bronca por las decisiones del árbitro en el partido que se jugó en Balaídos.

Por Germán Carrara

Diego Simeone usó la ironía para manifestar su disconformidad con el accionar del árbitro César Soto Grado.
Diego Simeone usó la ironía para manifestar su disconformidad con el accionar del árbitro César Soto Grado.

El Atlético de Madrid dejó pasar una oportunidad única para arrimarse a la cima de la tabla de posiciones de LaLiga. Es que luego de pasar por arriba al Real Madrid en el Estadio Metropolitano el sábado pasado al vencerlo 5 a 2, no aprovechó la caída del Barcelona con el Sevilla (4 a 1) y empató 1 a 1 con el Real Celta de Vigo.

Era una chance inmejorable para ir recuperando el terreno que el Colchonero le cedió tanto al Blaugrana como al Merengue en las primeras 5 fechas en las que solo sumó 6 puntos de 15 posibles. Con un triunfo podría quedar cuarto a seis unidades de la punta (en la que ahora se coloca el equipo de Xabi Alonso), pero terminó quedando a 8 y en el quinto escalón.

Y si bien el Atlético de Madrid no desplegó ni la intensidad ni el mismo nivel de juego que se vio contra el Real Madrid (de hecho llegó a conseguir la diferencia mediante un gol en contra de Carl Starfelt a los seis minutos del primer tiempo), Diego Simeone se mostró bastante enojado con el criterio del árbitro del partido con el Real Celta de Vigo.

El Cholo lo transmitió al contestar con la misma frase tanto cuando le preguntaron por el funcionamiento de sus dirigidos como por el accionar de César Soto Grado. ”Muy contento con el trabajo de mis jugadores y me voy feliz por los 60 minutos que jugamos con uno menos. Nos comportamos muy bien”, expresó con notable ironía.

Tweet placeholder
Publicidad

Esta frase viene de la mano con el momento en el que las cámaras de Movistar+ captaron a Simeone diciéndole ”sos un caradura” al juez, al momento de mostrarle la segunda amarilla a Clement Lenglet, a los 39 minutos del primer tiempo, por una acción en la que el francés apenas toma al delantero del equipo gallego Ferran Jutglà.

Atlético de Madrid programó un amistoso en fecha FIFA para no perder ritmo

En pos de no perder intensidad, el Atlético de Madrid programó un amistoso con el Inter de Milán para aquellos futbolistas que no fueron convocados o, por alguna cuestión, no se presentarán con sus selecciones nacionales (tal es el caso de Thiago Almada, que al estar en el proceso final de la recuperación de su desgarro finalmente se quedó en la capital española).

El encuentro será en el Benghazi International Stadium de la ciudad de Bengasi, Libia, este viernes 10 de octubre. Luego retornarán a la Península Ibérica y pondrán el foco en el Osasuna, su compromiso por la fecha 9 de LaLiga el sábado 18, y en el Arsenal, su contrincante por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League el martes 21.

Publicidad
José López le mete presión a Julián Alvarez y Lautaro Martínez de cara al Mundial 2026

ver también

José López le mete presión a Julián Alvarez y Lautaro Martínez de cara al Mundial 2026

Actualizan el estado de Franco Mastantuono: ¿se pierde los amistosos con Argentina?

ver también

Actualizan el estado de Franco Mastantuono: ¿se pierde los amistosos con Argentina?

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado
Selección Argentina

La decisión de Simeone con Thiago Almada tras la convocatoria a la Selección Argentina estando lesionado

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial
Opinión

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos
Fútbol europeo

Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos

En México ya se ven ganándole a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20
Selección Argentina

En México ya se ven ganándole a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo