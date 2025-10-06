La ironía de Diego Simeone tras el empate del Atlético de Madrid con el Real Celta de Vigo

El Atlético de Madrid dejó pasar una oportunidad única para arrimarse a la cima de la tabla de posiciones de LaLiga. Es que luego de pasar por arriba al Real Madrid en el Estadio Metropolitano el sábado pasado al vencerlo 5 a 2, no aprovechó la caída del Barcelona con el Sevilla (4 a 1) y empató 1 a 1 con el Real Celta de Vigo.

Era una chance inmejorable para ir recuperando el terreno que el Colchonero le cedió tanto al Blaugrana como al Merengue en las primeras 5 fechas en las que solo sumó 6 puntos de 15 posibles. Con un triunfo podría quedar cuarto a seis unidades de la punta (en la que ahora se coloca el equipo de Xabi Alonso), pero terminó quedando a 8 y en el quinto escalón.

Y si bien el Atlético de Madrid no desplegó ni la intensidad ni el mismo nivel de juego que se vio contra el Real Madrid (de hecho llegó a conseguir la diferencia mediante un gol en contra de Carl Starfelt a los seis minutos del primer tiempo), Diego Simeone se mostró bastante enojado con el criterio del árbitro del partido con el Real Celta de Vigo.

El Cholo lo transmitió al contestar con la misma frase tanto cuando le preguntaron por el funcionamiento de sus dirigidos como por el accionar de César Soto Grado. ”Muy contento con el trabajo de mis jugadores y me voy feliz por los 60 minutos que jugamos con uno menos. Nos comportamos muy bien”, expresó con notable ironía.

Esta frase viene de la mano con el momento en el que las cámaras de Movistar+ captaron a Simeone diciéndole ”sos un caradura” al juez, al momento de mostrarle la segunda amarilla a Clement Lenglet, a los 39 minutos del primer tiempo, por una acción en la que el francés apenas toma al delantero del equipo gallego Ferran Jutglà.

Atlético de Madrid programó un amistoso en fecha FIFA para no perder ritmo

En pos de no perder intensidad, el Atlético de Madrid programó un amistoso con el Inter de Milán para aquellos futbolistas que no fueron convocados o, por alguna cuestión, no se presentarán con sus selecciones nacionales (tal es el caso de Thiago Almada, que al estar en el proceso final de la recuperación de su desgarro finalmente se quedó en la capital española).

El encuentro será en el Benghazi International Stadium de la ciudad de Bengasi, Libia, este viernes 10 de octubre. Luego retornarán a la Península Ibérica y pondrán el foco en el Osasuna, su compromiso por la fecha 9 de LaLiga el sábado 18, y en el Arsenal, su contrincante por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League el martes 21.

