Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El campeón europeo que sorprendió con su nueva camiseta inspirada en el café: “Es un ritual de cada día”

El club inspiró su nueva tercera equipación en el café.

Por Germán Celsan

El club inspiró su nueva equipación en el café
© SSC NapoliEl club inspiró su nueva equipación en el café

A días de iniciar la temporada 2025/26 del fútbol europeo, uno de los equipos que dieron la nota en el curso pasado, quiere volver a ser noticia. Y en este caso lo es, aunque no por un destacado aspecto deportivo, como lo fue su título de liga en la 24/25, sino debido a la presentación de su uniforme alternativo para la campaña venidera.

El club en cuestión es el Napoli, vigente campeón de la Serie A italiana, que viene de conseguir el tercer Scudetto de su historia, y que a la hora de presentar su tercera equipación para la 2025/26, sorprendió a propios y extraños. El club del sur de Italia dio a conocer que todo el uniforme estará inspirado en el café.

Napoli es el vigente campeón italiano.

Napoli es el vigente campeón italiano.

El café, mayormente vinculado con países como Brasil o Colombia en Latinoamérica; Vietnam o Indonesia en Asia o Etiopía en África, resulta ser una bebida que los napolitanos consideraron como parte de su cultura, y de esta forma explicaron la inspiración de su tercer uniforme para la próxima temporada.

En Nápoles, el café es mucho más que sólo una bebida. Es un ritual diario, un momento de compartir y un símbolo profundamente arraigado en el alma de la gente napolitana“, expresó el club en la presentación de la camiseta. Lógicamente, en toda la equipación domina dicho color, y cuenta con algunos detalles en el celeste clásico del club.

La nueva camiseta del Napoli, inspirada en el café.

La nueva camiseta del Napoli, inspirada en el café.

Publicidad

El diseño de la nueva tercera camiseta del Napoli

La tercera equipación del Napoli para la Temporada 2025/26.

La tercera equipación del Napoli para la Temporada 2025/26.

Los fanáticos se mostraron encantados con esta nueva camiseta, que complementará a la celeste clásica, con detalles en blanco, que será la primera equipación, y a la segunda, en la que domina el blanco y los detalles son en dorado.

Las camisetas principales del Napoli para la temporada 2025/26.

Las camisetas principales del Napoli para la temporada 2025/26.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

Lee también
Gonzalo Piovi está muy cerca de ser compañero de Messi
MLS

Gonzalo Piovi está muy cerca de ser compañero de Messi

Federico Redondo deja Inter Miami y será nuevo jugador del Elche: los detalles
Fútbol Internacional

Federico Redondo deja Inter Miami y será nuevo jugador del Elche: los detalles

Guardiola puede ser determinante en el futuro de Dibu Martínez: el motivo
Noticias de la Premier League 2025

Guardiola puede ser determinante en el futuro de Dibu Martínez: el motivo

Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto
Copa Libertadores

Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo