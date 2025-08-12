El campeón europeo que sorprendió con su nueva camiseta inspirada en el café: “Es un ritual de cada día”

A días de iniciar la temporada 2025/26 del fútbol europeo, uno de los equipos que dieron la nota en el curso pasado, quiere volver a ser noticia. Y en este caso lo es, aunque no por un destacado aspecto deportivo, como lo fue su título de liga en la 24/25, sino debido a la presentación de su uniforme alternativo para la campaña venidera.

El club en cuestión es el Napoli, vigente campeón de la Serie A italiana, que viene de conseguir el tercer Scudetto de su historia, y que a la hora de presentar su tercera equipación para la 2025/26, sorprendió a propios y extraños. El club del sur de Italia dio a conocer que todo el uniforme estará inspirado en el café.

El café, mayormente vinculado con países como Brasil o Colombia en Latinoamérica; Vietnam o Indonesia en Asia o Etiopía en África, resulta ser una bebida que los napolitanos consideraron como parte de su cultura, y de esta forma explicaron la inspiración de su tercer uniforme para la próxima temporada.

“En Nápoles, el café es mucho más que sólo una bebida. Es un ritual diario, un momento de compartir y un símbolo profundamente arraigado en el alma de la gente napolitana“, expresó el club en la presentación de la camiseta. Lógicamente, en toda la equipación domina dicho color, y cuenta con algunos detalles en el celeste clásico del club.

El diseño de la nueva tercera camiseta del Napoli

Los fanáticos se mostraron encantados con esta nueva camiseta, que complementará a la celeste clásica, con detalles en blanco, que será la primera equipación, y a la segunda, en la que domina el blanco y los detalles son en dorado.

