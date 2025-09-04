Es tendencia:
El cara a cara de Diego Simeone con uno de sus jugadores tras el peor inicio de temporada con Atlético de Madrid

El DT busca sacar provecho durante la Fecha FIFA a los entrenamientos personalizados y las charlas individuales para hacer reaccionar al equipo. Ya tuvo un mano a mano con un futbolista que ha bajado mucho su nivel.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT todavía no logró ensamblar una muy renovada plantilla en El Colchonero.
El DT todavía no logró ensamblar una muy renovada plantilla en El Colchonero.

Después de un mercado de pases en que la dirigencia del Atlético de Madrid hizo un importantísimo desembolso de dinero para renovar y potencial la plantilla, con Nicolás González como el más reciente de los ocho refuerzos que se concretaron, Diego Simeone ha tenido el peor de los inicios de temporada con el equipo desde que asumió el cargo de entrenador en diciembre de 2011.

Con tres jornadas disputadas de LaLiga, el Colchonero solo ha cosechado 2 de los 9 puntos posibles, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los rivales a los que se enfrentó no están ni de cerca ranqueados entre los más poderosos de la élite del fútbol español: derrota en la primera fecha ante Espanyol y empates ante Elche y Deportivo Alavés.

Necesitado de dar un inmediato golpe de timón, incluso cuando buena parte de su plantel ha reportado con sus selecciones para la disputa de una nueva Fecha FIFA, Simeone trabaja a conciencia con los futbolistas a disposición para reforzar conceptos e intentar recuperar niveles individuales.

Ese fue el caso de Marcos Llorente este miércoles. Adjudicándole una gran importancia dentro de la alineación titular, en la que le ganó la pulseada por el lateral derecho a Nahuel Molina, El Cholo ve que el español ha tenido un inicio de temporada por debajo de su nivel y por esa razón decidió tener un cara a cara con él finalizada la sesión de entrenamiento.

Simeone considera clave recuperar el nivel de Marcos Llorente.

Simeone considera clave recuperar el nivel de Marcos Llorente.

Al no haber mantenido Simeone diálogo con la prensa desde entonces, no se dio a conocer todavía el contenido de esa charla individual, pero sí se asegura que responde a la necesidad de potenciar a un futbolista que también puede aportarle como interior en la mitad de cancha e incluso como tercer marcador central.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Madrid?

El próximo compromiso del Atlético de Madrid, una vez finalizada la Fecha FIFA, será el sábado 13 de septiembre recibiendo al Villarreal en el Estadio Metropolitano, desde las 16.00 en hora de Argentina, por la cuarta fecha de LaLiga de España.

El camino en Champions League

El equipo Colchonero busca recomponer su imagen antes de iniciar también su camino en la fase de liga de la Champions League, en la que estará haciendo su debut el miércoles 17 con una visita de alto riesgo al Liverpool. Además, quedó emparejado para enfrentar a Eintracht Frankfurt, Arsenal, Union SG, Inter de Milán, PSV, Galatasaray y Bodo Glimt.

