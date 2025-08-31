Confirmado: otro jugador de la Selección Argentina se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid de Diego Simeone

Como el inicio de la temporada 2025/26 estuvo muy lejos de ser lo esperado por todos, al igual que lo realizado en el cierre del ciclo anterior, Atlético de Madrid aprovechó hasta el último día del mercado de pases. Por pedido exclusivo de Diego Simeone, la cúpula dirigencial insistió en seguir incorporando para darle una mejora sustancial en el plantel de cara al futuro inmediato.

Por ese motivo, durante los últimos días se intensificaron las charlas y ahora hubo final positivo. Lo cierto es que Nicolás González se convirtió en nuevo jugador del Aleti y en las próximas horas estampará la firma de su convenio. De esta manera, el conjunto colchonero suma otro futbolista que habitualmente está convocado a la Selección Argentina a sus filas, como pidió el Cholo.

Así las cosas, el polifuncional deja Juventus debido al acuerdo por un préstamo por un año, con opción de compra. Sin embargo, el pacto incluye una posible obligación de compra si alcanza una determinada cantidad de partidos. En ambos casos, si se quiere hacer de forma definitiva el fichaje, desde Madrid deben desembolsar 33 millones de euros rumbo hacia Turín.

Nicolás González, futbolista de Juventus que fue fichado por Atlético de Madrid. (Getty Images)

El jugador veía con buenos ojos esta transferencia debido a que la considera un salto de calidad a nivel clubes para pelear la UEFA Champions League, que ya sorteó la primera ronda. Además, el hecho de ser dirigido por Simeone fue un punto fundamental para contentar al surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, que permitió acelerar las tratativas.

Otro factor relevante es que en el plantel de Atlético de Madrid hay muchos futbolistas de la Selección Argentina, que generalmente son sus compañeros en cada fecha FIFA. Es que González compartirá vestuario con Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, además de Juan Musso, por lo que la presencia albiceleste es significativa en el equipo colchonero.

Cabe destacar que el sector izquierdo del conjunto rojiblanco sufrió una pérdida enorme tras la salida de Samuel Lino a Flamengo y dejó diezmado el carril en el que se desempeña el flamante refuerzo. Además, el Cholo pretendía una última incorporación en el tramo final de la ventana de transferencias para terminar de diagramar el plantel que comandará durante toda la temporada.

Nico González, convocado a la Selección Argentina

De cara a la doble fecha FIFA que se llevará a cabo durante los próximos días para disputar las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Nicolás González fue citado por Lionel Scaloni. Pese a que Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial, el zurdo de 27 años es una de las fijas para el cuerpo técnico y volvió a convocarlo.

