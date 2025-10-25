El fuerte cruce que tuvo Lautaro Martínez con Antonio Conte en medio de la derrota de Inter ante Napoli: “Cagón”

Inter de Milán no pudo sumar una nueva victoria en la Serie A y perdió la posibilidad de treparse a la cima del campeonato, algo que sí consiguió Napoli con su victoria ante el elenco que capitanea Lautaro Martínez.

Los dirigidos por Antonio Conte fueron contundentes, hicieron una gran labor en condición de local y superaron al Nerazzurri por 3-1 tras los tantos de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa, mientras que el descuento llegó por medio de Hakan Çalhanoğlu.

Cuando el encuentro se encontraba en ventaja para los napolitanos, pero solamente por 2-1, hubo un fuerte cruce entre el Toro y su ex entrenador, con quien también tuvo un ida y vuelta durante la etapa en la que lo dirigió. Tras carajearse con Denzel Dumfries, el capitán interista se metió en la discusión y hubo tintes muy elevados.

Además de realizarse un gesto para referirse a que la otra persona posee temor, al bahiense con pasado en Racing se le pudo leer los labios en el momento exacto en el que al estratega nacido en Lecce le dijo “cagón”.

