El insólito error de Dibu Martínez que terminó en gol de Mohamed Salah en Liverpool vs. Aston Villa

Emiliano Martínez venía firmando una actuación sólida en Anfield. El arquero argentino se había convertido en una de las figuras del primer tiempo de Aston Villa ante Liverpool, por la Premier League, sosteniendo el 0-0 con atajadas clave. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el descanso llegaría con la paridad intacta, un error inesperado cambió por completo el desarrollo del partido.

El reloj marcaba los 45 minutos y el juego transitaba el tiempo adicionado cuando Aston Villa intentó salir jugando desde el fondo. La pelota llegó a los pies del Dibu, quien controló con tranquilidad y buscó iniciar la jugada con un pase corto hacia un compañero. Sin embargo, el envío con su pierna derecha fue defectuoso: el pase salió débil y directo a los pies de Mohamed Salah, que estaba comenzando a presionar.

El egipcio, rápido para anticipar, no perdonó. Aprovechó el regalo del arquero argentino y definió de primera con su pierna derecha ante el arco vacío, marcando el 1-0 para Liverpool sobre el cierre del primer tiempo. Una jugada insólita que sorprendió a todos.

Antes del error, el campeón del mundo había respondido con creces en varias acciones. Primero, se lució al ganarle un mano a mano a Dominik Szoboszlai, adivinando la dirección del disparo y controlando la pelota con seguridad. Minutos más tarde, volvió a imponerse ante el propio mediocampista al despejar un tiro libre rasante al primer palo con una reacción firme.

Sin embargo, cuando Liverpool parecía tener dificultades para romper la resistencia del arquero argentino, llegó la jugada menos pensada. De mantenerse el resultado, el Liverpool escalaría a la tercera posición de la Premier, mientras que los Villanos deberían conformarse con un 11° puesto.

