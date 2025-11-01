Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

El insólito error de Dibu Martínez que terminó en gol de Mohamed Salah en Liverpool vs. Aston Villa

El arquero argentino no resolvió bien en una salida desde el fondo y le entregó la pelota al egipcio para que defina con el arco vacío.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Dibu Martínez falló y facilitó el gol de Liverpool ante Aston Villa.
© Getty/Captura videoDibu Martínez falló y facilitó el gol de Liverpool ante Aston Villa.

Emiliano Martínez venía firmando una actuación sólida en Anfield. El arquero argentino se había convertido en una de las figuras del primer tiempo de Aston Villa ante Liverpool, por la Premier League, sosteniendo el 0-0 con atajadas clave. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el descanso llegaría con la paridad intacta, un error inesperado cambió por completo el desarrollo del partido.

El reloj marcaba los 45 minutos y el juego transitaba el tiempo adicionado cuando Aston Villa intentó salir jugando desde el fondo. La pelota llegó a los pies del Dibu, quien controló con tranquilidad y buscó iniciar la jugada con un pase corto hacia un compañero. Sin embargo, el envío con su pierna derecha fue defectuoso: el pase salió débil y directo a los pies de Mohamed Salah, que estaba comenzando a presionar.

El egipcio, rápido para anticipar, no perdonó. Aprovechó el regalo del arquero argentino y definió de primera con su pierna derecha ante el arco vacío, marcando el 1-0 para Liverpool sobre el cierre del primer tiempo. Una jugada insólita que sorprendió a todos.

Tweet placeholder

Antes del error, el campeón del mundo había respondido con creces en varias acciones. Primero, se lució al ganarle un mano a mano a Dominik Szoboszlai, adivinando la dirección del disparo y controlando la pelota con seguridad. Minutos más tarde, volvió a imponerse ante el propio mediocampista al despejar un tiro libre rasante al primer palo con una reacción firme.

Sin embargo, cuando Liverpool parecía tener dificultades para romper la resistencia del arquero argentino, llegó la jugada menos pensada. De mantenerse el resultado, el Liverpool escalaría a la tercera posición de la Premier, mientras que los Villanos deberían conformarse con un 11° puesto.

Publicidad

En síntesis

  • Emiliano “Dibu” Martínez cometió un error que permitió el 1-0 del Liverpool en Anfield.
  • El gol del Liverpool fue anotado por Mohamed Salah a los 45 minutos del primer tiempo.
  • El error del Dibu se produjo tras un pase débil y mal dirigido hacia un compañero.
Revelan el inesperado plan de Manchester City con el Diablito Echeverri ante su reclamo por pocos minutos en Bayer Leverkusen

ver también

Revelan el inesperado plan de Manchester City con el Diablito Echeverri ante su reclamo por pocos minutos en Bayer Leverkusen

Los goles de Julián Álvarez y Thiago Almada para amargar al Sevilla de Matías Almeyda con Atlético de Madrid

ver también

Los goles de Julián Álvarez y Thiago Almada para amargar al Sevilla de Matías Almeyda con Atlético de Madrid

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El error que dio como ganador del Trofeo Lev Yashin a Dibu Martínez
Fútbol Internacional

El error que dio como ganador del Trofeo Lev Yashin a Dibu Martínez

Tras la fecha FIFA con la Selección Argentina, Dibu Martínez tendrá que resolver un complejo problema en Aston Villa
Fútbol europeo

Tras la fecha FIFA con la Selección Argentina, Dibu Martínez tendrá que resolver un complejo problema en Aston Villa

Dibu Martínez le moja la oreja a España por la Finalissima: “Queremos jugarla”
Selección Argentina

Dibu Martínez le moja la oreja a España por la Finalissima: “Queremos jugarla”

Manchester City evalúa repescar al Diablito Echeverri de manera anticipada: el motivo
Fútbol europeo

Manchester City evalúa repescar al Diablito Echeverri de manera anticipada: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo