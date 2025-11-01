Revelan el inesperado plan de Manchester City con el Diablito Echeverri ante su reclamo por pocos minutos en Bayer Leverkusen

El presente de Claudio Echeverri en Alemania no es el mejor. En búsqueda de mayor protagonismo, el ‘Diablito’ se marchó del Manchester City para jugar en el Bayer Leverkusen, pero desde el inicio de la temporada su presencia en la cancha no ha sido la esperada.

Tal es así que solamente fue titular en dos presentaciones de su equipo y nunca completó los 90 minutos. Ante este contexto, la dirigencia del elenco ciudadano piensa en acciones inmediatas de cara al próximo mercado de pases, ya que la intención del club es que el volante ofensivo sume rodaje.

Es que, según lo informado por el medio City Xtra, la dirigencia del equipo inglés podría tomar la decisión de repescar a Echeverri a partir del 1° de enero, y desde allí definir qué hará de su futuro, ya que Guardiola tiene la posibilidad de contar con él de nuevo, o bien, darle un nuevo préstamo.

Además, si el ‘Diablito’ no disputa el 50% de los minutos del Bayer Leverkusen de aquí a enero, Manchester City tendrá la potestad de activar la cláusula de repesca, por lo que el equipo alemán no podrá oponerse a que el volante argentino regrese a tierras inglesas de manera anticipada.

De esta manera, en los próximos dos meses el futuro de Echeverri podría cambiar considerablemente si el City decide repescarlo. En la última presentación de su equipo, que fue derrota ante Bayern Múnich, el chaqueño fue titular y salió reemplazado a los 11 minutos de la segunda parte.

Cabe destacar que la semana pasada el futbolista estuvo en el foco de las noticias, ya que luego de no ingresar en el compromiso de su equipo por la Copa de Alemania, subió un enigmático posteo a su cuenta de Instagram con una foto suya con la camiseta de River y un reloj de arena, en una clara muestra de su inconformismo por no jugar.

Publicidad

Publicidad

Los números de Claudio Echeverri en Bayer Leverkusen

Desde su llegada al elenco alemán, el volante argentino de 19 años lleva disputados un total de siete partidos, en los que no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, recibió una tarjeta amarilla en los 181 minutos que estuvo en cancha.

En síntesis

El Manchester City podría repescar a Claudio Echeverri del Bayer Leverkusen el 1° de enero por su falta de protagonismo.

podría repescar a del Bayer Leverkusen el por su falta de protagonismo. El City activará la cláusula de repesca si Echeverri no disputa el 50% de los minutos de aquí a enero.

activará la cláusula de repesca si no disputa el de aquí a enero. El ‘Diablito’, de 19 años, solo fue titular en dos de sus siete partidos en el Bayer Leverkusen.

ver también El sugestivo posteo con el que el Diablito Echeverri ilusionó a los hinchas de River en medio de su mal momento en Bayer Leverkusen