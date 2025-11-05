El jugador de Atlético de Madrid que se lesionó jugando por Champions League y se perderá la Fecha FIFA

Atlético de Madrid volvió a hacerse fuerte como local y más allá de sufrir sobresaltos de último minuto logró recomponer su clasificación en la fase de liga de la Champions League con una victoria 3-1 sobre Union Saint Gilloise que le permitió llegar a los 6 puntos y alcanzar el decimocuarto lugar de la tabla general.

La mala noticia del encuentro al que aportaron goles Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente fue la lesión de Robin Le Normand que apuró el ingresó a la cancha de José María Giménez cuando solo se llevaban disputados 26 minutos; baja que no solo afecta a Diego Simeone sino también a Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España.

El parte médico que publicó Atlético de Madrid este miércoles confirmó que se trató de “una hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda”, por la que a través de pruebas complementarias se diagnosticó “una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal”.

Si bien el equipo Colchonero no informó los plazos de recuperación del jugador, que no estará disponible para la Fecha FIFA de selecciones, se estima que será baja por lo que queda del año ya que le demandaría una rehabilitación de un mes y medio a dos meses. “Robin Le Normand ha iniciado desde hoy mismo tratamientos de fisioterapia y readaptación y su evolución marcará su regreso a la competición”, concluyó el parte médico.

Le Normand tuvo que abandonar la cancha a los 26 minutos. (Getty).

Baja en la Selección de España

El defensor nacido en Francia pero naturalizado español no podrá ser parte de la convocatoria de Luis De La Fuente para disputar una nueva doble fecha de Eliminatorias UEFA en la que la Selección de España buscará asegurar su boleto al Mundial de 2026, con partidos ante Georgia como visitante el 15 de noviembre y de local ante Turquía el 18.

Publicidad

Publicidad

ver también Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

El futbolista del Atlético de Madrid había participado hasta el momento de todos los partidos del Grupo E, acumulando un total de 296 minutos entre las ventanas de septiembre y octubre que lo confirman como una pieza clave para el entrenador.

Los partidos que se perderá con Atlético de Madrid

Robin Le Normand será una baja de peso en Atlético de Madrid, debido a que se perdería los nueve partidos que le quedan por disputar al equipo en lo que resta del año. Serán siete por LaLiga, incluida la visita al Barcelona programada para el 2 de diciembre; y dos por Champions League: ante Inter de Milán como local y frente a PSV en condición de visitante.

En síntesis

El Atlético de Madrid ganó 3-1 contra Union Saint Gilloise en Champions League, alcanzando 6 puntos .

ganó 3-1 contra Union Saint Gilloise en Champions League, alcanzando . El defensa principal Robin Le Normand sufrió una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda .

sufrió una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la . Se estima que Robin Le Normand sería baja por el resto del año, perdiéndose nueve partidos con el Atlético de Madrid.

Publicidad