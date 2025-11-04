Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

El delantero argentino abrió la cuenta en el Riyadh Air Metropolitano frente a Royale Union Saint-Gilloise.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez anotó otro gol para Atlético de Madrid.
© Getty ImagesJulián Álvarez anotó otro gol para Atlético de Madrid.

Royale Union Saint-Gilloise le estaba complicando la jornada a los futbolistas de Atlético de Madrid, quienes no lograban destrabar el marcador en el Riyadh Air Metropolitano. Pero luego de que se juntaran los atacantes argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez, fue el campeón del mundo en Qatar 2022 quien infló la red.

El Colchonero estaba obligado a conseguir la victoria para poder despegar de los últimos puestos y así tener mayores chances de clasificar a los octavos de final de la Champions League 2025-2026, ya que con las primeras tres jornadas disputadas, solamente obtuvieron 3 puntos. Pero los belgas imponían una gran resistencia, hasta que a los 39 minutos de la primera etapa apareció la Araña.

Luego de que el Cholito Simeone recibiera el balón por el pase de Pablo Barrios, asistió al nacido en Calchín, quien definió con una volea espectacular de pique al suelo, y así se abrió la cuenta para los rojiblancos que, en los primeros juegos perdieron ante Liverpool y fueron goleados por Arsenal, mientras que apabulló a Eintracht Frankfurt.

Por medio de este tanto, el ex atacante de River Plate y Manchester City alcanzó los dos goles en lo que va de la competencia (3 partidos), pero a su vez convirtió por trigésima octava ocasión con los madrileños, bajo un marco de 71 cotejos.

Tweet placeholder

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El mensaje implícito de Lewandowski a Julián Álvarez: "Pueden pasar muchas cosas"
Fútbol europeo

El mensaje implícito de Lewandowski a Julián Álvarez: "Pueden pasar muchas cosas"

El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid que unirá a Julián Alvarez con Colapinto
Fútbol europeo

El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid que unirá a Julián Alvarez con Colapinto

Diego Simeone y la presión de golear para el Atlético de Madrid en Champions League
Fútbol europeo

Diego Simeone y la presión de golear para el Atlético de Madrid en Champions League

Lionel Messi cerró de manera espectacular un mes clave pensando en el Mundial 2026
Lionel Messi

Lionel Messi cerró de manera espectacular un mes clave pensando en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo