Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

Royale Union Saint-Gilloise le estaba complicando la jornada a los futbolistas de Atlético de Madrid, quienes no lograban destrabar el marcador en el Riyadh Air Metropolitano. Pero luego de que se juntaran los atacantes argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez, fue el campeón del mundo en Qatar 2022 quien infló la red.

El Colchonero estaba obligado a conseguir la victoria para poder despegar de los últimos puestos y así tener mayores chances de clasificar a los octavos de final de la Champions League 2025-2026, ya que con las primeras tres jornadas disputadas, solamente obtuvieron 3 puntos. Pero los belgas imponían una gran resistencia, hasta que a los 39 minutos de la primera etapa apareció la Araña.

Luego de que el Cholito Simeone recibiera el balón por el pase de Pablo Barrios, asistió al nacido en Calchín, quien definió con una volea espectacular de pique al suelo, y así se abrió la cuenta para los rojiblancos que, en los primeros juegos perdieron ante Liverpool y fueron goleados por Arsenal, mientras que apabulló a Eintracht Frankfurt.

Por medio de este tanto, el ex atacante de River Plate y Manchester City alcanzó los dos goles en lo que va de la competencia (3 partidos), pero a su vez convirtió por trigésima octava ocasión con los madrileños, bajo un marco de 71 cotejos.

