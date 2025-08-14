Es tendencia:
El máximo candidato a ganar la Premier League, según Wayne Rooney: “Serán imparables”

La leyenda de Manchester United no tuvo dudas a la hora de vaticinar al próximo campeón de la liga inglesa.

Por Joaquín Alis

Después de varios meses sin actividad, la Premier League dará inicio a una nueva temporada con varios candidatos. Los equipos más importantes de Inglaterra se armaron para ir en busca del título, con un Liverpool que intentará defender su corona. En la antesala, Wayne Rooney se animó a hacer su predicción.

La leyenda de Manchester United palpitó el reinicio de la competencia oficial y anticipó quiénes terminarán dentro del top 4. Pese a estar profundamente identificado con los Diablos Rojos, el ex delantero no los consideró para la parte alta de la tabla.

Para Rooney, el campeón de la Premier League será Liverpool, que se coronaría por segunda temporada consecutiva. En segundo lugar quedaría nuevamente Arsenal, mientras que Manchester City y Chelsea ocuparían el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

“¡Espero que Isak se quede en el Newcastle, sinceramente! Ya tengo al Liverpool como favorito para ganar la Premier League, pero si Isak llega, serán imparables“, aseguró Wayne, que reconoce que los Reds están al menos un escalón por encima del resto de los equipos de la Premier.

Además, resaltó que “un punto importante fue que sustituyeran a Alexander-Arnold, porque muchas de sus ocasiones y goles surgieron de esa banda derecha, pero creo que Frimpong tiene las cualidades para ocupar ese puesto”.

El top 4 de la Premier League según Wayne Rooney

  • Campeón: Liverpool
  • Subcampeón: Arsenal
  • Tercer puesto: Manchester City
  • Cuarto puesto: Chelsea
Los fichajes del Liverpool en este mercado

  • Florian Wirtz (22/Bayer Leverkusen) – 125 millones de euros
  • Hugo Ekitike (23/Eintracht Frankfurt) – 95 millones de euros
  • Milos Kerkez (21/Bournemouth) – 46,90 millones de euros
  • Jeremie Frimpong (24/Bayer Leverkusen) – 40 millones de euros
  • Ármin Pécsi (20/Puskas Academy) – 1,78 millones de euros

