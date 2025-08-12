Jack Grealish reveló que una leyenda de Manchester United fue clave para su salida del City: “Espero que esté feliz”

Debido a que no iba a ser tenido en cuenta por Pep Guardiola, el volante ofensivo Jack Grealish se marchó del Manchester City y se convirtió en nuevo refuerzo del Everton, equipo de la Premier League al que llegó a préstamo por una temporada, con una opción de compra de 50 millones de dólares.

Luego de su presentación como nuevo refuerzo de los Toffees, el ex Aston Villa dialogó con los medios en rueda de prensa. Allí, entre otras cosas, reveló que una gloria del Manchester United, clásico rival de su equipo anterior, fue importante para su desembarco en el elenco ubicado en Liverpool.

Es que, en conferencia, Grealish confesó que habló con Wayne Rooney, ex futbolista de los Reds Devils y del Everton, para hablar sobre su llegada a la institución. Además, afirmó que utilizará el dorsal 18 en honor a él, ya que fue el primer número que usó cuando debutó como profesional en el club.

“Hablé con Wayne Rooney antes de venir aquí y le mencioné eso, sobre el número 18, así que espero que él también esté contento”, fueron las palabras de Grealish para contar sobre su diálogo con Rooney y la expectativa que le genera este nuevo desafío en su carrera.

En esta temporada, el mediocampista buscará recuperar su mejor versión de cara a una posible convocatoria en la Selección de Inglaterra para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará a mediados de 2026, cuando termine la temporada.

Los números de Jack Grealish en la última temporada

En una temporada que estuvo marcada por las lesiones que sufrió, el mediocampista ofensivo disputó un total de 32 partidos. En los mismos, convirtió tres goles y aportó cinco asistencias. Además, fue amonestado en cinco oportunidades y no fue expulsado en 1.521 minutos en cancha.

El paso de Wayne Rooney por Everton

El ex delantero inglés inició su carrera en los Toffees, en donde permaneció durante dos temporadas, en las que convirtió 17 goles en 77 partidos disputados. Por este buen rendimiento, ganó el premio al mejor jugador jóven de Europa en 2003 y fue adquirido por el Manchester United en 2004.

Luego de su exitoso paso en los Reds Devils, equipo en el que jugó a lo largo de 13 años y marcó una era, Rooney regresó al club que lo vio nacer para la temporada 2017/18. En la misma, completó 40 partidos y convirtió 11 goles, siendo una pieza clave para que el equipo terminara entre los 8 primeros.

