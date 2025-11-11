La contundente respuesta de Cristiano Ronaldo a Rooney tras elegir a Messi como el mejor de la historia: “No tengo amigos del fútbol”

Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney conformaron una de las mejores duplas de todos los tiempos en el fútbol europeo, y de las más recordadas en el Manchester United. Sin embargo, ya retirado, el delantero inglés admitió en reiteradas ocasiones que, en su mirada, Lionel Messi es el mejor de la historia, y superior a Cristiano.

En los últimos días, Cristiano Ronaldo fue entrevistado por Piers Morgan y se refirió a las declaraciones de su excompañero en el Manchester United. Y, ante la insistencia del periodista británico sobre una respuesta, finalmente la dio: “No tengo problema con eso, él puede elegir a quien quiera.”

Cristiano Ronaldo y Rooney compartieron una buena temporada en Manchester United. (Getty)

Y si bien esa fue su respuesta inicial, el periodista no quedó conforme, pidió más y Cristiano Ronaldo se explayó: “Créeme Piers, no tengo nada contra él (Rooney). Está bien, para mí no es un problema, lo respeto y le agradezco por lo que dijo de mí. Si nos vemos le daré la mano, un abrazo, está todo bien.”

“Cuando jugábamos juntos teníamos una buena relación, no diría que de amigos como los que tengo, que vienen una o dos veces por semana a comer conmigo, pero teníamos una buena relación”, explicó sobre su relación con Rooney.

“No tengo amigos del fútbol que vengan a cenar o almorzar a casa“, recalcó Cristiano Ronaldo. “Cuando me refiero a amigos, para mi es una palabra diferente. En el fútbol he tenido buena relación con mis compañeros, pero no son amigos. Amigos, para mi es una palabra muy, muy, muy profunda.”

Publicidad

Publicidad

Rooney eligió a Messi sobre Cristiano Ronaldo

No han sido pocas las veces en que Wayne Rooney fue consultado sobre quién es, en su visión, el mejor de la historia. Y siempre optó por el argentino. “¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Ya lo he dicho antes: los dos son probablemente los dos mejores futbolistas que han jugado, pero simplemente creo que Messi es, en mis ojos, el más grande de todos los tiempos“, confesó en diálogo con el podcast Pardon my Take.

Para Rooney, Messi es el mejor de todos los tiempos. (Getty)

En síntesis

Cristiano Ronaldo afirmó que respeta la elección de Wayne Rooney de preferir a Lionel Messi.

afirmó que de preferir a Lionel Messi. Wayne Rooney aseguró que Messi es “ el más grande de todos los tiempos “.

“. Cristiano Ronaldo aclaró que tuvo una buena relación con Wayne Rooney pero que no son “amigos” en el sentido estricto.

Publicidad