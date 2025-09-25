Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”

El Manchester United no conquista la Premier League desde la temporada 2012/13, y todos adjudican la partida de Sir Alex Ferguson a la debacle que vivió el club en los años posteriores y hasta la fecha. Sin embargo, para Wayne Rooney, el máximo goleador en la historia del club y uno de los estandartes de esa última era dorada de los Red Devils, el problema empezó unos años antes.

Rooney se sentó recientemente con Rio Ferdinand para charlar de la vida y, en el podcast, dejó una dura reflexión sobre el momento donde empezó el problema del Manchester United, y se remontó a la temporada 2009/10, cuando el club se quedó sin Cristiano Ronaldo y sin Carlos Tévez, hace ya más de quince años.

Para Rooney, el último United que tuvo una delantera de varios jugadores de gran talento fue el del 2008. (Getty)

“Si miras, antes de mí estuvieron Teddy [Sheringham], Andy Cole y Solskjaer, luego a mí, a Berbatov, a Saha, Tevez, Ronaldo Obviamente que tuvimos a Robin, que tuvo un par de buenos años, pero para mi, desde que perdimos a Ronaldo y a Tévez, el club no ha vuelto a tener un grupo de delanteros que pueda ganarte partidos“, afirmó con seguridad Rooney.

“Y eso es el Manchester United, el club se caracterizó por tener grandes jugadores, buenos jugadores que puedan mantener el equipo en todas las posiciones, pero especialmente por ese grupo de tres o cuatro jugadores de ataque que te ganaban el partido“, continuó Wayne. “Cuando yo no tenía un buen partido, tenías a Saha o a Tévez en el banco, esperando. Podían entrar y ganarte el partido“, explicó.

El plantel del Manchester United que jamás se volvió a repetir. (Getty)

“Es un problema que se mantiene desde aquel momento y una pregunta que no se ha abordado desde entonces“, sentenció Rooney. Desde aquel momento y hasta la fecha por el United pasaron delanteros de talla mundial como Falcao, Cavani, Ibrahimovic o Di María, pero el club en ningún momento llegó a reunir cuatro o cinco jugadores ofensivos del talento que menciona Rooney al mismo tiempo en la plantilla.

La victoria ante Chelsea le da respiro a Amorim

Rúben Amorim lideró al Manchester United a su peor temporada histórica en la Premier League, aunque se le dio cierto margen porque el plantel era el que había quedado tras el despido de Erik ten Hag. Sin embargo, con un mercado veraniego bastante movido, la cosa no ha mejorado en el inicio de esta nueva temporada.

El Manchester United estaba entre los cinco últimos equipos de la Premier League tras la derrota por 0-3 vs. Manchester City en el Derbi de la ciudad. Ahora bien, tras vencer al Chelsea en Old Trafford, lograron alcanzar la línea de Manchester City, Everton y Leeds, que están igualados en siete puntos en mitad de tabla. Un respiro para Amorim, que debe enfocarse en conseguir resultados para poder continuar impregnando su filosofía en el club.

