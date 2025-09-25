Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Wayne Rooney recordó a Cristiano Ronaldo y Tevez para explicar la crisis del Manchester United desde hace 15 años: “Sin solución”

El máximo goleador histórico del club tiene claro cuál es el problema que arrastran desde hace una década y media.

Por Germán Celsan

Wayne Rooney tiene claro dónde está el problema del Manchester United
© GettyWayne Rooney tiene claro dónde está el problema del Manchester United

El Manchester United no conquista la Premier League desde la temporada 2012/13, y todos adjudican la partida de Sir Alex Ferguson a la debacle que vivió el club en los años posteriores y hasta la fecha. Sin embargo, para Wayne Rooney, el máximo goleador en la historia del club y uno de los estandartes de esa última era dorada de los Red Devils, el problema empezó unos años antes.

Rooney se sentó recientemente con Rio Ferdinand para charlar de la vida y, en el podcast, dejó una dura reflexión sobre el momento donde empezó el problema del Manchester United, y se remontó a la temporada 2009/10, cuando el club se quedó sin Cristiano Ronaldo y sin Carlos Tévez, hace ya más de quince años.

Para Rooney, el último United que tuvo una delantera de varios jugadores de gran talento fue el del 2008. (Getty)

Para Rooney, el último United que tuvo una delantera de varios jugadores de gran talento fue el del 2008. (Getty)

“Si miras, antes de mí estuvieron Teddy [Sheringham], Andy Cole y Solskjaer, luego a mí, a Berbatov, a Saha, Tevez, Ronaldo Obviamente que tuvimos a Robin, que tuvo un par de buenos años, pero para mi, desde que perdimos a Ronaldo y a Tévez, el club no ha vuelto a tener un grupo de delanteros que pueda ganarte partidos“, afirmó con seguridad Rooney.

“Y eso es el Manchester United, el club se caracterizó por tener grandes jugadores, buenos jugadores que puedan mantener el equipo en todas las posiciones, pero especialmente por ese grupo de tres o cuatro jugadores de ataque que te ganaban el partido“, continuó Wayne. “Cuando yo no tenía un buen partido, tenías a Saha o a Tévez en el banco, esperando. Podían entrar y ganarte el partido“, explicó.

El plantel del Manchester United que jamás se volvió a repetir. (Getty)

El plantel del Manchester United que jamás se volvió a repetir. (Getty)

Publicidad

Es un problema que se mantiene desde aquel momento y una pregunta que no se ha abordado desde entonces“, sentenció Rooney. Desde aquel momento y hasta la fecha por el United pasaron delanteros de talla mundial como Falcao, Cavani, Ibrahimovic o Di María, pero el club en ningún momento llegó a reunir cuatro o cinco jugadores ofensivos del talento que menciona Rooney al mismo tiempo en la plantilla.

La victoria ante Chelsea le da respiro a Amorim

Rúben Amorim lideró al Manchester United a su peor temporada histórica en la Premier League, aunque se le dio cierto margen porque el plantel era el que había quedado tras el despido de Erik ten Hag. Sin embargo, con un mercado veraniego bastante movido, la cosa no ha mejorado en el inicio de esta nueva temporada.

El Manchester United estaba entre los cinco últimos equipos de la Premier League tras la derrota por 0-3 vs. Manchester City en el Derbi de la ciudad. Ahora bien, tras vencer al Chelsea en Old Trafford, lograron alcanzar la línea de Manchester City, Everton y Leeds, que están igualados en siete puntos en mitad de tabla. Un respiro para Amorim, que debe enfocarse en conseguir resultados para poder continuar impregnando su filosofía en el club.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia
Fútbol Árabe

Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr hoy vs. Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia

¿Quién ganó más veces el Balón de Oro: Messi o Cristiano Ronaldo?
Fútbol Internacional

¿Quién ganó más veces el Balón de Oro: Messi o Cristiano Ronaldo?

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles
Fútbol Internacional

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

Así celebraron los hinchas de Boca en La Bombonerita la derrota de River ante Palmeiras
Boca Juniors

Así celebraron los hinchas de Boca en La Bombonerita la derrota de River ante Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo