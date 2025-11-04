El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid que unirá a Julián Alvarez con Franco Colapinto

Madrid volverá a recibir a la Fórmula 1 después de más de cuatro décadas (la última fue el 21 de junio de 1981 en el Circuito del Jarama). Será entre el 11 y el 13 de septiembre del 2026, el momento en el que la capital española asomará como el epicentro de la máxima categoría del automovilismo internacional.

En ese contexto, el Atlético de Madrid, en medio de una temporada en la que con Julián Alvarez como máxima figura apunta a ganar LaLiga y pelear la Champions League, anunció este martes 4 de noviembre que alcanzó un acuerdo histórico de cinco años para que el Estadio Metropolitano se convierta en el ”Local Event Supporter” de lo que será el Gran Premio de España.

”El Riyadh Air Metropolitano tendrá un papel protagonista y acogerá, entre otras cosas, el concierto principal del evento. Desde allí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano, permitiendo que miles de aficionados vivan el ambiente de la Fórmula 1 a toda velocidad en un entorno emblemático de la ciudad”, informó el club colchonero.

En ese mismo sentido, el Atlético de Madrid advierte que ”dispondrá de una zona de hospitality exclusiva” en función de generar un ”espacio que permitirá al club ofrecer a sus socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en el estilo y la identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente”.

Por cierto, el nuevo trazado semiurbano contará con 5,4 km y 22 curvas diseñadas para que los espectadores vivan una experiencia única. Entre ellas, resalta ‘La Monumental’, que se perfila para transformarse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros, con un peralte del 24%, que supondrá un auténtico desafío para los pilotos.

El Gran Premio de España en el horizonte de Franco Colapinto

Franco Colapinto, que compite actualmente con Alpine (escudería que presentó de las dificultades inherentes a un equipo en reestructuración), apunta a consolidarse en la categoría para ser uno de los protagonistas del Gran Premio de España.

El nuevo circuito, diseñado para el máximo desafío y con un gran impacto mediático, ofrece una oportunidad de oro para que un talento joven como él capitalice la atención del público español e internacional, buscando consolidar su asiento y desatar el entusiasmo en una de las nuevas sedes más emocionantes del calendario de la Fórmula 1.

