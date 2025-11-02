Es tendencia:
La estrella mundial que busca Barcelona como opción B a Julián Alvarez

El Culé sigue buscando al sucesor de Robert Lewandowski.

Por Germán Carrara

Barcelona tiene como segunda opción de Julián Alvarez a Harry Kane del Bayern Munich.

El FC Barcelona es absolutamente consciente de que su relación con Robert Lewandowski finalizará una vez terminada la temporada actual. Es que el futbolista de más de 100 goles con la camiseta culé (y más de 340 con el Bayern Munich y más de 100 con el Borussia Dortmund) ya pasó la barrera de los 37 años, por lo que la directiva a cargo de Joan Laporta piensa en renovar el puesto de centrodelantero con un proyecto a largo plazo, una vez llegada la fecha del vencimiento del vínculo establecido con el polaco.

La primera opción que surgió en lugar de Lewandowski fue Julián Alvarez. Desde que confirmó con la camiseta del Atlético de Madrid que es uno de los atacantes más importantes del mundo que se lo vinculó con la institución blaugrana. Además, medios de Cataluña reportan que las autoridades azulgranas siguen de cerca su relación con el Colchonero.

No obstante, para el club de la capital española la Araña es prácticamente intransferible, porque es la base de una planificación realizada hasta, por lo menos, mediados del 2030, momento en la que acaba el contrato que firmó en agosto del 2024, bajo una cláusula de rescisión que, según se escucha por los pasillos del Estadio Metropolitano, sería de 500 millones de euros.

En otras palabras, el Atlético de Madrid está dispuesto a soltar a Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona (de delicado momento económico y financiero que arrastra desde la salida de Lionel Messi en 2021) o a cualquier otro club si depositan esa suma que se vislumbra estratosférica, incluso, para los equipos de la Liga Pro de Arabia Saudita.

Ante este panorama en el que, de momento, parece ser imposible que el Barcelona pueda hacerse con el delantero de la Selección Argentina, el que surgió como una alternativa para el Barça es Harry Kane, delantero inglés de 32 años del Bayern Munich.

Aparentemente, conforme a Sport, el elenco alemán estaría abierto a recibir ofertas en el mercado del verano europeo 2026. Incluso, el medio citado mencionó que ya hubo comunicación de la directiva del Culé con el entorno cercano del ex Tottenham Hotspur.

¿Cuánto le saldría al Barcelona la compra de Harry Kane?

Harry Kane, actualmente máximo goleador de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas con 22 tantos en 14 partidos, tiene una cláusula de rescisión de contrato con el Bayern Munich de, conforme a Transfermarkt, 75 millones de euros, una suma importante, pero accesible para los números que manejan en el Viejo Continente.

En síntesis

Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, surgió como la opción B del Barcelona a Julián Álvarez.

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, con contrato hasta mediados del 2030, sería de 500 millones de euros.

Harry Kane tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros con el Bayern Múnich, según Transfermarkt.

