Las repercusiones por lo que fue la visita secreta de Lionel Messi al Camp Nou en la noche del domingo 9 de noviembre continúan en España, principalmente, claro está, en Barcelona. Es que no fue solo la imagen de Leo recorriendo las instalaciones, sino el mensaje con el que acompañó la publicación de las mismas en su cuenta de la red social Instagram.

”Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, fueron las primeras palabras que expresó el actual futbolista del Inter Miami respecto a lo que fue su recorrido por las instalaciones del recinto blaugrana.

Y a raíz del hecho en sí, llegó la tan esperada reacción de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, con quien Lionel Messi mantiene una relación distante desde su abrupta salida del Culé a mediados del 2021 (el propio Laporta dijo en una entrevista que aquel corte del vínculo entre las partes hizo que su relación con el rosarino se ‘estropeara un poco’).

“No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, soltó el mandamás de la institución blaugrana en una conversación que mantuvo con Catalunya Ràdio.

Y si bien con su primera contestación pareció querer bajarle el tono a la polémica, cuando siguió hablando del asunto en cuestión, prácticamente, sentenció la chance de un retorno de Leo al Barcelona como jugador.

”Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió el capitán de la Selección Argentina, a lo que Laporta comentó: “Hacer especulaciones sobre una posible vuelta como jugador, no corresponde”.

Joan Laporta se refirió al homenaje que el Barcelona le debe a Lionel Messi

Desde su salida en 2021, la dirigencia del Barcelona no habla de un regreso de Lionel Messi como jugador, sino de realizarse un ”merecido homenaje”. Y bajo el contexto de lo que fue su aparición en el Camp Nou, Joan Laporta lo volvió a remarcar: ”Su salida no fue como todos queríamos, las cosas fueron como fueron. Si de alguna manera el homenaje puede hacer que haga lo que no se pudo hacer, sería bueno”.

E insistió: ”Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo”.