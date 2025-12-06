El Tribunal Supremo falló en favor del Real Madrid y LALIGA deberá pagar 88 millones

Muchas veces se critican los manejos del Real Madrid y cómo Florentino Pérez ha comandado al club merengue. Pero poco se pueden cuestionar los resultados que ha dado en cuanto a lo deportivo y también a lo institucional, y el club blanco es cada vez más poderoso en el ámbito futbolístico. Y esta semana ha ganado una nueva batalla que eleva su estatus y ensancha sus cuentas.

Resulta que Real Madrid estaba en juicio con LALIGA por supuestas irregularidades en el reparto del dinero a los clubes durante el año calendario 2015, con el club alegando una “modificación estatuaria ilegal” que alteró el reparto de derechos audiovisuales para los clubes españoles. La situación escaló al punto que el Tribunal Supremo tuvo que ser el que resolvió la misma, fallando este viernes en favor del Real Madrid por 88 millones de euros.

LALIGA salió perdiendo en la decisión del Tribunal Supremo.

El club blanco no se quedará con todo ese dinero, su porción son algo más de 8 millones de euros, pero el resto del dinero, la mayor parte, irá para más de una decena de clubes que en aquel momento jugaban en segunda división.

Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza, son los clubes que deben agradecerle al Real Madrid.

Qué pasó con los 88 millones y cómo los pagará LALIGA

Ahora bien ¿Dónde terminaron esos 88 millones? Si no fueron a los clubes de segunda, implica que otros clubes cobraron más de lo debido. Esa es otra situación, LALIGA debe encontrar dónde terminaron esos millones para regresarlos a quienes realmente debían recibirlos.

Los apuntados son los clubes de Primera División de esa temporada. Atlético, Sevilla, Villarreal, entre otros, que podrían verse obligados a ajustar su saldo si LALIGA realiza una regularización de lo repartido por derechos audiovisuales aquella temporada.

El comunicado del Real Madrid

El club merengue confirmó la decisión tomada por el Tribunal Supremo y lanzó un comunicado oficial expresando su satisfacción por lo sucedido. “El Real Madrid C.F. muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LALIGA”, inicia el mismo.

“Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatuaria ilegal promovida por LALIGA en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes”, continúa.

Y cierra informando: “Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza”.

