Elogio de un ex Real Madrid a Franco Mastantuono: ”Tiene mentalidad argentina, no le impone el Bernabéu”

Franco Mastantuono ya suma 214 minutos en el Real Madrid en los primeros 5 partidos de la temporada (4 por LaLiga y 1 por la Fase de Liga de la UEFA Champions League), de los cuales en 3 fue titular. En ese tiempo que le dio Xabi Alonso, aunque le faltó el gol, ya pudo dar muestras de sus condiciones, a punto tal que se ganó los primeros aplausos del Santiago Bernabéu.

De momento, el saldo le da positivo. Así lo señala su entrenador (quien no anda con vueltas cuando debe remarcar públicamente alguna falencia colectiva o individual) cada vez que habla de él en conferencia de prensa y así también lo apunta Pedja Mijatovic, exfutbolista (1996 – 1999) y director de fútbol (2006 – 2009) del elenco merengue.

”Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad y no tiene miedo”, expresó el exdelantero montenegrino (en su momento yugoslavo), en una conversación que mantuvo con el programa radial El Larguero luego de la victoria del Real Madrid sobre el Olympique de Marsella por la UEFA Champions League.

En esa misma línea, Mijatovic, que participó con Yugoslavia de la Copa del Mundo de Francia 1998, añadió: ”A Franco Mastantuono no le impone el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo. No ha tenido suerte de cara a gol hasta ahora, pero tiene unos detalles tremendos. Tiene mucho futuro por delante”.

Mijatovic le apuntó a Viníciusy respaldó a Xabi Alonso

Vinícius fue suplente frente al Olympique de Marsella por la primera fecha de la UEFA Champions League, una decisión del entrenador del Real Madrid que generó bastante revuelo en los medios de comunicación de España y en los hinchas. No obstante, recibió el respaldo de Pedja Mijatovic.

“Xabi Alonso no va tener ningún problema en sentar a cualquiera”, comentó. Y en referencia al brasileño apuntó: “Si por no ser titular entrenas mal, sin ganas… evidentemente, no vas a jugar. No estaría tan preocupado, depende de él. Si aprieta más, jugará y, si no, lo hará otro. El tiempo te pone en tu lugar”.

