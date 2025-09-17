La promesa de Xabi Alonso tras el debut de Franco Mastantuono en Champions League: ”En tres meses va a ser mejor”

El Real Madrid, este martes 16 de septiembre, empezó con el pie derecho su participación en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, al derrotar en el Estadio Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella por 2 tantos contra 1 (dos goles de Kylian Mbappé de penal, mientras que para la visita anotó Timothy Weah).

Y el que también tuvo un buen inicio en su camino en el certamen continental fue Franco Mastantuono, a quien se lo vio mucho más participativo en ataque (pegó una pelota en el palo y estuvo a nada de convertir en otras dos ocasiones en las que se topó con Gerónimo Rulli), dando muestras de que ya se posiciona en la última recta de su adaptación a la Casa Blanca.

Al respecto, el que aprobó su performance fue Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid, que le está dando toda la confianza para que el ex River se pueda climatizar cuanto antes al fútbol europeo (de los 5 partidos en la temporada, el oriundo de Azul fue titula en 3), al pasar, dentro de una pregunta que le hicieron sobre Arda Guler (quien perdió la pelota en el inicio del tanto del Marsella), subrayó el papel del argentino frente al elenco francés.

“Lo que dije en el Mundial, que había que invertir en Arda, cobra más sentido ahora. Arda estaba dando más toques de los que debía y por eso vino el error. No pasa nada. Merece la pena y está en la buena línea. Y digo lo mismo de Mastantuono, creo que va a ir bien, ha tenido ocasiones, va a seguir jugando, tiene que seguir adaptándose y estoy tranquilo con él“, expresó el DT merengue.

Por otro lado, recordó que se trata de un equipo en formación y que a medida que pasen las semanas y se consolide lo grupal todos irán aumentando a nivel individual: “Estamos creciendo y los jugadores están sintiendo una idea. Estamos teniendo fases muy buenas y nos está faltando esa continuidad. El Marsella es un buen equipo que exige mucho, pero hemos sido eficaces en la presión. Estamos en el camino. Y lo que vamos a ser dentro de tres meses va a ser mejor que lo de ahora“.

Real Madrid ya se enfoca nuevamente en LaLiga

El Real Madrid, tras su triunfo sobre el Marsella, vuelve a sintonizar la frecuencia de LaLiga. Ya este sábado 20 de septiembre desde las 16:15 horas CET (11:15 am de Argentina), en el Estadio Santiago Bernabéu recibirá al RCD Espanyol por la quinta jornada. Cabe recordar que el primer equipo de la Casa Blanca es el único líder con puntaje ideal (12/12).

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid por Champions League?

El Real Madrid volverá a jugar por la UEFA Champions League 2025/2026 el martes 30 de septiembre. Por la segunda jornada de la Fase de Liga, el conjunto de Xabi Alonso deberá viajar a Kazajistán (país cuyo territorio, en gran parte, se localiza en el continente asiático) para enfrentar al Kairat en el Ortalyq Stadıon de la ciudad de Almaty.

