La revelación de Nico Paz sobre la influencia de Lionel Messi en su presente en el Como

Nico Paz ya suma 8 goles y 10 asistencias en 54 partidos en el Como 1907, cifras que, a sus cortos 21 años, lo ubican, por un lado, como la figura del elenco que comanda Cesc Fábregas y, por el otro, como uno de los valores más destacados de la Serie A de Italia. Incluso, por estas estadísticas se ganó un lugar en las últimas convocatorias de la Selección Argentina.

Es más, esas citaciones en las que lo incluyó Lionel Scaloni le sirvieron al nacido en Santa Cruz de Tenerife (pero con raíces argentinas, al ser hijo del exdefensor de Newell’s e Independiente Pablo Paz) para pulir sus condiciones, al compartir plantel con grandes futbolistas de mayor recorrido, pero sobre todo por convivir por unas horas con Lionel Messi.

De hecho, el propio Nico Paz admitió que el roce con Leo le sirvió para crecer a nivel profesional. “Jugando junto a Messi, puedes verlo y aprender mucho de él”, comentó en conversación con DAZN, luego de marcar en el empate 1 a 1 con el Genoa este lunes por la noche en el Stadio Giuseppe Sinigaglia por la fecha tres de la Serie A.

Y eso no fue todo. El ex Real Madrid reveló que mira las mejores jugadas del capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami para aplicarlas en sus partidos en el elenco italiano: ”Siempre veo sus videos en YouTube y quiero aprender todo lo que pueda de él. Antes de cada partido, veo sus vídeos para ver si puedo replicar algo”.

Nico Paz, uno de los goleadores de la Serie A 2025/2026

Nico Paz, con sus dos tantos (vs. Lazio y Genoa) en lo que va del campeonato de la primera división de Italia, ya se ubica como escolta en la tabla de goleadores. Comparte posición con Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), Kevin De Bruyne (Napoli), Dusan Vlahovic (Juventus) y Charles de Ketelaere (Atalanta), todos por debajo de Marcus Thuram (Inter), líder con 3 anotaciones.

Real Madrid sigue a Nico Paz

El Real Madrid sigue cada paso de Nico Paz en el Como 1907. Es que la Casa Blanca añadió una cláusula de recompra en la documentación firmada con el conjunto italiano que le permite tener prioridad en caso de presentar una oferta en los dos próximos mercados. Es decir, lo puede recuperar en el invierno o en el verano europeo del 2026.

En ese sentido, en los medios de comunicación de España ya trascendió que Xabi Alonso lo quiere tener en su plantel para la temporada 2026/2027.

