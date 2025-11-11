En Real Madrid crece la incertidumbre sobre el futuro de Mastantuono en la temporada: “Nadie se atreve a dar un plazo”

Franco Mastantuono se había ganado un lugar de privilegio en la consideración de Xabi Alonso mucho antes de lo esperado en su arribo al Real Madrid, pero una pubalgia frenó ese impulso provocando una disminución considerable en su rendimiento en primera instancia y ahora obligándolo a parar definitivamente para abocarse al tratamiento del problema.

Como ha sucedido en Barcelona con Lamine Yamal, conspirando también contra el mejor rendimiento del crack español, en el equipo culé hay una gran incertidumbre sobre el tiempo que tomará una óptima recuperación del futbolista argentino, que no juega desde el primero de noviembre ante Valencia, ya con la molestia a cuestas, habiéndose perdido los últimos dos partidos, ante Liverpool por Champions League y ante Rayo Vallecano por LaLiga.

“Nadie se atreve a dar un plazo, tampoco desde el club”, avanzó este martes el diario As en relación a la afección de Mastantuono, para quien Real Madrid ya diagramó y comenzó a llevar adelante un plan especial de entrenamiento, de momento sin pisar el césped de Valdebebas, orientado a fortalecer su tren inferior.

Estos trabajos están orientados no solo a fortalecer paulatinamente la zona afectada en la actualidad, sino también a la prevención de futuras lesiones musculares a las que están expuestos especialmente jugadores con su despliegue físico y explosividad.

Antes de parar, el rendimiento de Mastantuono había mermado a causa de sus molestias físicas. (Getty).

También se está buscando que Mastantuono pueda “ganar estabilidad, potencia y resistencia muscular”, para lo que consideran que el parate por Fecha FIFA de selecciones será muy importante para no solo ganar tiempo sino también estar mucho más pendientes, casi con exclusividad, de la resolución del problema actual.

¿Cuándo podrá volver a jugar Mastantuono en Real Madrid?

Si la pregunta se hace al cuerpo médico Merengue, la respuesta será “cuando deje de sentir dolor”, algo que no puede medirse en días ni semanas. De hecho, el caso de Lamine Yamal dejó claro que ante un regreso podría tener lugar una nueva recaída a causa del dolor y eso es algo que no quieren que suceda con el argentino.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su arribo a mediados de agosto, tras cumplir los 18 años, Franco Mastantuono pudo disputar ya doce partidos con Real Madrid; nueve de ellos por LaLiga y tres por Champions League, en los que aportó un gol y una asistencia. Incluso habiéndose perdido los últimos dos, también el clásico ante Barcelona por decisión de Xabi Alonso, es el décimo jugador del equipo Merengue con más minutos en la temporada.

