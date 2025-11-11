Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

En Real Madrid crece la incertidumbre sobre el futuro de Mastantuono en la temporada: “Nadie se atreve a dar un plazo”

El equipo Merengue gana tiempo con la fecha FIFA, pero nadie quiere estimar cuándo podrá volver a las canchas el argentino.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El argentino sigue un plan especial de fortalecimiento para lidiar con la pubalgia que lo tiene postergado.
© Getty ImagesEl argentino sigue un plan especial de fortalecimiento para lidiar con la pubalgia que lo tiene postergado.

Franco Mastantuono se había ganado un lugar de privilegio en la consideración de Xabi Alonso mucho antes de lo esperado en su arribo al Real Madrid, pero una pubalgia frenó ese impulso provocando una disminución considerable en su rendimiento en primera instancia y ahora obligándolo a parar definitivamente para abocarse al tratamiento del problema.

Como ha sucedido en Barcelona con Lamine Yamal, conspirando también contra el mejor rendimiento del crack español, en el equipo culé hay una gran incertidumbre sobre el tiempo que tomará una óptima recuperación del futbolista argentino, que no juega desde el primero de noviembre ante Valencia, ya con la molestia a cuestas, habiéndose perdido los últimos dos partidos, ante Liverpool por Champions League y ante Rayo Vallecano por LaLiga.

“Nadie se atreve a dar un plazo, tampoco desde el club”, avanzó este martes el diario As en relación a la afección de Mastantuono, para quien Real Madrid ya diagramó y comenzó a llevar adelante un plan especial de entrenamiento, de momento sin pisar el césped de Valdebebas, orientado a fortalecer su tren inferior.

Estos trabajos están orientados no solo a fortalecer paulatinamente la zona afectada en la actualidad, sino también a la prevención de futuras lesiones musculares a las que están expuestos especialmente jugadores con su despliegue físico y explosividad.

Antes de parar, el rendimiento de Mastantuono había mermado a causa de sus molestias físicas. (Getty).

Antes de parar, el rendimiento de Mastantuono había mermado a causa de sus molestias físicas. (Getty).

También se está buscando que Mastantuono pueda “ganar estabilidad, potencia y resistencia muscular”, para lo que consideran que el parate por Fecha FIFA de selecciones será muy importante para no solo ganar tiempo sino también estar mucho más pendientes, casi con exclusividad, de la resolución del problema actual.

Publicidad

¿Cuándo podrá volver a jugar Mastantuono en Real Madrid?

El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

ver también

El consejo de Mac Allister a Mastantuono tras la victoria de Liverpool a Real Madrid: “Tiene que estar tranquilo”

Si la pregunta se hace al cuerpo médico Merengue, la respuesta será “cuando deje de sentir dolor”, algo que no puede medirse en días ni semanas. De hecho, el caso de Lamine Yamal dejó claro que ante un regreso podría tener lugar una nueva recaída a causa del dolor y eso es algo que no quieren que suceda con el argentino.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su arribo a mediados de agosto, tras cumplir los 18 años, Franco Mastantuono pudo disputar ya doce partidos con Real Madrid; nueve de ellos por LaLiga y tres por Champions League, en los que aportó un gol y una asistencia. Incluso habiéndose perdido los últimos dos, también el clásico ante Barcelona por decisión de Xabi Alonso, es el décimo jugador del equipo Merengue con más minutos en la temporada.

En síntesis

  • Franco Mastantuono no juega en Real Madrid desde el primero de noviembre ante Valencia a causa de una pubalgia.
  • La lesión provocó que Franco Mastantuono se pierda los partidos contra Liverpool por Champions League y Rayo Vallecano por LaLiga.
  • Mastantuono disputó doce partidos (nueve en LaLiga, tres en Champions League), aportando un gol y una asistencia, desde agosto.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La atajada imposible de Batalla a Vinícius
Fútbol europeo

La atajada imposible de Batalla a Vinícius

Campeón con River y con Argentina fue la figura del Barcelona vs. Real Madrid de leyendas
Fútbol europeo

Campeón con River y con Argentina fue la figura del Barcelona vs. Real Madrid de leyendas

¿Por qué no juega Franco Mastantuono en el Rayo Vallecano vs. Real Madrid?
Fútbol europeo

¿Por qué no juega Franco Mastantuono en el Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

Cambio de horario para el amistoso entre Argentina y Angola: se adelanta una hora
Selección Argentina

Cambio de horario para el amistoso entre Argentina y Angola: se adelanta una hora

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo