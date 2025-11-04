La noche de Champions vivida en Anfield, con la victoria de Liverpool sobre Real Madrid, tuvo una de cal y otra de arena para los argentinos. Es que, mientras Alexis Mac Allister fue el héroe con el gol del triunfo, Franco Mastantuono no pudo estar presente con el Merengue por una pubalgia que llegó cuando lucha por consolidarse en la titularidad. Y en medio de ese contraste, el propio campeón del mundo fue el que buscó calmar las aguas sobre el pibe de 18 años.

Ante el golpe físico y anímico que puede significar este parón, en medio de ciertos cuestionamientos de medios españoles, Alexis se sacó el traje de héroe para vestirse de referente. Instantes después del pitazo final, en medio de la euforia por su gol, se enfocó en el juvenil. “Hablé con Franco porque los padres vinieron (a Anfield) y les hicimos un lugarcito en el palco“, reveló en ESPN, demostrando que la Albiceleste trasciende los colores de los clubes.

Mac Allister, con la experiencia de haber transitado la presión, le transmitió un mensaje de calma clave para su proceso de adaptación. “Hablé mucho, él tiene que estar tranquilo. Es muy joven, es un cambio muy grande para él“, aconsejó. En un momento donde su confianza puede tambalear, el volante lo elogió: “Tiene una cabeza muy centrada para la edad que tiene y tiene muchísimo talento, no voy a hablar yo de eso“.

Para cerrar su mentoría, el jugador del Liverpool le envió una advertencia a futuro, utilizando la lesión como una lección. “Se va a cuidar mucho y va a descubrir muchas cosas de su cuerpo siendo tan joven y lo va a ayudar a ser más profesional todavía“, expresó.

Tweet placeholder

El Incierto panorama de Mastantuono

Este lunes fue cuando Real Madrid emitió un parte médico oficial informando la pubalgia del argentino, a cual lo obligará a un descanso indefinido. La lesión se presenta como un freno notorio en su progresión, especialmente porque el oriundo de Azul venía de disputar los 90 minutos en la goleada 4-0 ante Valencia.

Publicidad

Publicidad

ver también Conexión argentina: el gol de Julián Álvarez tras la asistencia de Giuliano Simeone para que Atlético de Madrid le gane a Royale Union Saint-Gilloise

ver también Inesperadamente, los hinchas de Real Madrid hicieron tendencia a Mastantuono durante la derrota contra Liverpool

Igualmente, la preocupación no pasa solo por el terreno que pueda perder en la consideración de Xabi Alonso. El parón por la lesión pone en riesgo su posible convocatoria a la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina, que jugará ante Angola el viernes 14. Con menos de dos semanas por delante, Lionel Scaloni podría perder a uno de los jugadores a los que más rodaje le está brindando de cara al Mundial 2026.

Datos clave