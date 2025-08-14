Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Erik Lamela anunció su retiro a los 33 años y se sumará al CT de Matías Almeyda en Sevilla

Tras su paso por AEK de Atenas, el volante decidió colgar los botines y ser ayudante de campo de su ex DT.

Por Marco D'arcangelo

Erik Lamela en su paso por Sevilla.
© GettyErik Lamela en su paso por Sevilla.

Luego de disputar la última temporada con el AEK de Atenas, el volante ofensivo de 33 años, Erik Lamela, tomó la decisión de rescindir su contrato con la institución y se retiró de la práctica profesional tras 16 temporadas, en las que jugó en equipos como River, Roma, Sevilla y la Selección Argentina.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Lamela rescindió su contrato con AEK de Atenas para retirarse de la práctica profesional y sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien lo conoce por jugar junto a él en River y de dirigirlo en la última temporada en Grecia. 

El posteo de César Luis Merlo.

El posteo de César Luis Merlo.

De esta manera, en los próximos días el ex mediocampista surgido del Millonario emprenderá viaje rumbo a España para sumarse al equipo de trabajo de Almeyra, quien asumió en Sevilla para el inicio de esta temporada, en la que solamente disputarán competencias locales.

Los inicios en River

Con tan solo 17 años, en el Torneo Clausura 2009 Erik Lamela debutó con la camiseta de River, equipo en el que permaneció hasta mediados de 2011. Si bien a lo largo de esas dos temporadas fue uno de los jugadores más destacados, no logró ganar títulos con el club.

A mediados de 2011, luego de perder la promoción contra Belgrano y consumarse el descenso del Millonario a la Primera B Nacional, Lamela se marchó del club a cambio de 12 millones de dólares a la Roma, equipo que compró la totalidad de su pase.

Publicidad

Su paso por Europa

Desde el 2011 hasta esta temporada, Lamela se desempeñó en el viejo continente. Su primer destino fue la Roma, equipo en el que jugó hasta mediados de 2013, donde mantuvo un buen rendimiento al convertir 21 goles en 67 partidos disputados.

Gracias a esto, fue transferido al Tottenham para la temporada 2013/14. En el elenco inglés fue donde más jugó en Europa, ya que permaneció por 8 años. 257 partidos y 37 goles son sus números en los Spurs. Además, allí ganó dos veces el premio al mejor gol del año en la Premier League.

Por otro lado, gracias a un verdadero golazo de rabona que marcó en 2021 con la camiseta del Tottenham en el clásico frente al Arsenal, ‘Coco’ obtuvo el Premio Puskás entregado por la FIFA al mejor tanto de la temporada, logrando así un galardón que nunca pudo ganar Lionel Messi a pesar de tres nominaciones.

Publicidad

Tras el paso por el elenco inglés, en 2021 fue transferido al Sevilla, club en el que permaneció por tres años y se consagró campeón de la UEFA Europa League 2022/23, en la que Gonzalo Montiel metió el penal definitorio en la final ante la Roma.

En su último año, defendió los colores del AEK de Atenas, en donde también mostró un buen nivel, ya que convirtió 6 goles en 31 partidos. En su despedida del club en las redes sociales, recibió el reconocimiento de los hinchas por su labor.

Las convocatorias a la Selección Argentina

Durante su carrera, Lamela también fue parte de las convocatorias a la Selección Argentina. En total, disputó 25 encuentros, en los que convirtió tres tantos y formó parte del plantel subcampeón de la Copa América 2016, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
La insólita situación que deberá superar Almeyda en el Sevilla
Fútbol europeo

La insólita situación que deberá superar Almeyda en el Sevilla

Retegui anotó su primer gol con Al Qadsiah ante el Sevilla de Almeyda
Fútbol Internacional

Retegui anotó su primer gol con Al Qadsiah ante el Sevilla de Almeyda

Gallardo lo pidió como refuerzo para River, pero eligió irse gratis a Sevilla con Almeyda: “Me llegó su mensaje”
Fútbol europeo

Gallardo lo pidió como refuerzo para River, pero eligió irse gratis a Sevilla con Almeyda: “Me llegó su mensaje”

A West Ham llegaron ofertas desde tres continentes por Guido Rodríguez: su posible próximo destino
Fútbol europeo

A West Ham llegaron ofertas desde tres continentes por Guido Rodríguez: su posible próximo destino

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo