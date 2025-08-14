Luego de disputar la última temporada con el AEK de Atenas, el volante ofensivo de 33 años, Erik Lamela, tomó la decisión de rescindir su contrato con la institución y se retiró de la práctica profesional tras 16 temporadas, en las que jugó en equipos como River, Roma, Sevilla y la Selección Argentina.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, Lamela rescindió su contrato con AEK de Atenas para retirarse de la práctica profesional y sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien lo conoce por jugar junto a él en River y de dirigirlo en la última temporada en Grecia.

El posteo de César Luis Merlo.

De esta manera, en los próximos días el ex mediocampista surgido del Millonario emprenderá viaje rumbo a España para sumarse al equipo de trabajo de Almeyra, quien asumió en Sevilla para el inicio de esta temporada, en la que solamente disputarán competencias locales.

Los inicios en River

Con tan solo 17 años, en el Torneo Clausura 2009 Erik Lamela debutó con la camiseta de River, equipo en el que permaneció hasta mediados de 2011. Si bien a lo largo de esas dos temporadas fue uno de los jugadores más destacados, no logró ganar títulos con el club.

A mediados de 2011, luego de perder la promoción contra Belgrano y consumarse el descenso del Millonario a la Primera B Nacional, Lamela se marchó del club a cambio de 12 millones de dólares a la Roma, equipo que compró la totalidad de su pase.

Su paso por Europa

Desde el 2011 hasta esta temporada, Lamela se desempeñó en el viejo continente. Su primer destino fue la Roma, equipo en el que jugó hasta mediados de 2013, donde mantuvo un buen rendimiento al convertir 21 goles en 67 partidos disputados.

Gracias a esto, fue transferido al Tottenham para la temporada 2013/14. En el elenco inglés fue donde más jugó en Europa, ya que permaneció por 8 años. 257 partidos y 37 goles son sus números en los Spurs. Además, allí ganó dos veces el premio al mejor gol del año en la Premier League.

Por otro lado, gracias a un verdadero golazo de rabona que marcó en 2021 con la camiseta del Tottenham en el clásico frente al Arsenal, ‘Coco’ obtuvo el Premio Puskás entregado por la FIFA al mejor tanto de la temporada, logrando así un galardón que nunca pudo ganar Lionel Messi a pesar de tres nominaciones.

Tras el paso por el elenco inglés, en 2021 fue transferido al Sevilla, club en el que permaneció por tres años y se consagró campeón de la UEFA Europa League 2022/23, en la que Gonzalo Montiel metió el penal definitorio en la final ante la Roma.

En su último año, defendió los colores del AEK de Atenas, en donde también mostró un buen nivel, ya que convirtió 6 goles en 31 partidos. En su despedida del club en las redes sociales, recibió el reconocimiento de los hinchas por su labor.

Las convocatorias a la Selección Argentina

Durante su carrera, Lamela también fue parte de las convocatorias a la Selección Argentina. En total, disputó 25 encuentros, en los que convirtió tres tantos y formó parte del plantel subcampeón de la Copa América 2016, que se llevó a cabo en Estados Unidos.

