Jugó dos Mundiales, se afianzó como DT en Europa y explicó en España por qué Maradona es el mejor jugador de la historia: “no habrá otro”

Nunca compartió un plantel con Diego Maradona en su carrera como profesional. Aunque disputó dos Mundiales y fue convocado durante ocho años ininterrumpidos a la Selección Argentina, tampoco allí coincidió con él. Siendo 14 años menor al Diez, sí le había escrito una carta siendo todavía un niño, que 20 años después lograría hacerle llegar para dar inicio a una relación de amistad y admiración mutua.

Matías Almeyda creció y jugó admirando a Maradona. Ya retirado, se dio el gusto de compartir cancha con él en los eventos de Showbol en los que el mundo volvió a disfrutar nostálgico de figuras de otros tiempos. Se convirtió en entrenador y en ese cargo vio forjarse a otras estrellas, pero nadie nunca volvió a impactarlo como el autor del mejor gol en la historia de los Mundiales.

Tras hacer experiencia como DT en River, Banfield, Chivas de Guadalajara y San José Earthquakes de la MLS; El Pelado, como lo llamaban en sus tiempos de futbolista, llegó al fútbol europeo a inicios de 2022 para comandar al AEK de Atenas. Allí permaneció tres temporadas en las que conquistó dos títulos, para terminar de confirmarse como entrenador plenamente afianzado en Europa con su llegada a Sevilla este año.

Almeyda y Maradona en el Showbol.

Cátedra Maradoneana de Almeyda en España

En la conferencia de prensa previa al duelo entre Atlético de Madrid y Sevilla, un día después del aniversario número 65 del nacimiento del Diez, Matías Almeyda explicó en España por qué Diego Maradona sigue siendo el mejor futbolista de la historia.

“Para mí fue el mejor, porque además lo conocí como persona. Maradona era el tipo que conocía a todos los futbolistas. El estaba en un aeropuerto y pasaba uno que jugaba en Tercera División y sabía el nombre. Siempre se han agarrado de lo bueno o de lo muy malo de Diego. Nunca, y lo sé, echó a un entrenador. Lo amo“, comenzó diciendo el DT del equipo del Nervión.

“Era la luz de nuestro fútbol, fue la inspiración de todos los futbolistas argentinos y muchos del mundo. Se fue rápido, lamentablemente. Fue el mejor y no va a haber otro. Hoy hay muchachos que sí rompen récords, van a 38 mil kilómetros por hora… Maradona era único. Era lindo verlo. Era fútbol en su pureza, incluso en el error. Era el fútbol sin llevarlo a una actuación. A veces estaba gordo, sí. A veces estaba flaco. Era el fútbol. Yo amo eso. Y se extraña la verdad, porque si no esto es muy aburrido”, agregó.

La carta de Almeyda a Maradona

Matías Almeyda conservó durante años una carta que pudo leerle a Diego Maradona en su participación como invitado al programa La Noche del Diez.

“Querido Diego, te escribo esta carta porque me gustaría mucho ser amigo tuyo. Me llamo Matías, tengo 12 años y juego en la séptima división del club Alumni de esta ciudad (Azul), vamos primeros y soy goleador con seis tantos.

¿Conoces esta ciudad? A mí me gustaría que vinieras con tus amigos, tu mamá, tu papá y tus hermanos a comer a mi casa en Azul. Tal vez te parezca un poco pretencioso pero este sería el sueño más grande que se me podría cumplir.

¿Sabes una cosa? Tuve puesta una camiseta tuya de cuando jugabas en Boca. Te juro que cuando me la puse se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí por un instante Maradona. Cuando reaccioné me di cuenta que soy chiquito como una hormiga a la par tuya.

Me gustaría tener una camiseta tuya autografiada o una foto autografiada, en fin, algo que haya sido tuyo en la medida que te fuera posible. Te pido perdón porque tal vez soy un poco pesado, tienes que comprender que soy un chico y creo que somos todos iguales.

Por favor contesta, no me desilusiones, yo te creo la persona más buena y más humilde del mundo. Me despido de ti con un ‘chao’ y un contéstame. Matías”.

