El mercado de pases de Inter Miami se vio sacudido de forma inesperada. Ante la posible llegada de Gonzalo Piovi para reforzar la defensa de Javier Mascherano, prácticamente en paralelo se dio a conocer una baja de peso para el equipo: Federico Redondo cruzará el charco para convertirse en nuevo jugador de Elche de España a través de una venta definitiva.

En una operación fugaz, los clubes alcanzaron un acuerdo por 3 millones de dólares a cambio de la mitad del pase del volante argentino de 22 años. El jugador ya viajó rumbo a Alicante con su representante para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta 2030. Al contar con pasaporte español, no ocupará plaza extracomunitaria, un dato crucial que habría impulsado el interés de Elche.

La llegada de Redondo forma parte del ambicioso proyecto de renovación de plantel que afronta su nuevo equipo, ante su intención de competir al máximo en su regreso a la Primera División luego de dos años. Aquello que no cambia para el mediocampista es la compañía argentina. Es que, si bien le dice adiós a la legión albiceleste de Inter Miami, en Elche aguardan por su llegada tres compatriotas: Matías Dituro Nico Fernández Mercau y Nicolás Castro.

Redondo llegó a Inter Miami a principios de 2024, desde Argentinos Juniors, a cambio de aproximadamente 8 millones de euros. Luego de 18 meses, el ciclo llegó a su fin. Allí levantó la Supporter’s Shield y disputó 60 partidos, convirtiendo dos goles y otorgando cuatro asistencias. No obstante, la presencia indiscutida de Sergio Busquets lo llevó a alternar continuamente entre titularidades y suplencias.

Federico Redondo se convertirá en nuevo jugador de Elche de España (Getty).

Ahora, con la llegada de Rodrigo De Paul, las posibilidades de Redondo de hacerse dueño del mediocampo mermaron drásticamente. Por eso, la chance de dar el salto a Europa le cae como anillo al dedo. No solo le da la chance de seguir progresando, sino que también puede aparecer en el radar de Lionel Scaloni a miras del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

