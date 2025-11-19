Lo quiso River, fue compañero de Messi, llegó a valer 7 millones y solamente jugó 100 minutos en su nuevo club

Luego de su paso por Inter Miami, club al que llegó a cambio de 7 millones de dólares y en donde fue compañero de Lionel Messi, el mediocampista central Federico Redondo fue transferido al Elche de España para tener su primera experiencia en el fútbol del viejo continente.

Desde su llegada el elenco que ascendió a LaLiga para esta temporada, el surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, y que estuvo en carpeta de River, no tuvo la continuidad esperada, ya que solamente estuvo 100 minutos en el campo de juego.

Es que, desde el inicio del curso 2025/26, Redondo solamente estuvo presente en cuatro de los 13 partidos que disputó su equipo. Además, fue titular en uno de ellos, en el que completó los 90 minutos en la goleada 4 a 0 ante UD Los Garres, por el debut en la Copa del Rey.

La última vez que vio minutos fue en el último compromiso de Elche, en el empate 1 a 1 con Real Sociedad por LaLiga al ingresar sobre el final del partido, en el tiempo de adición. Previo a esto, estuvo sin ingresar durante 8 consecutivos por decisión del entrenador Eder Sarabia.

Más allá del mencionado encuentro por Copa del Rey, Redondo estuvo presente en tres partidos por LaLiga, en los que sumó 10 minutos en cancha: cinco de ellos fueron en el empate 1 a 1 contra Atlético de Madrid, otros 4 en la victoria 1 a 0 frente a Levante, y uno en la igualdad con Real Sociedad.

Con contrato hasta mediados de 2030, en caso de que su situación siga de la misma manera, de cara al mercado de pases de invierno europeo, el mediocampista de 22 años podría buscar una salida para tener mayor cantidad de protagonismo, tal como ocurrió en Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Elche pagó una cifra cercana a los 2 millones por el 50% de la ficha del mediocampista, y al firmarle un contrato a largo plazo no estaría dispuesto a desprenderse tan fácilmente de él. Es por eso que un préstamo podría ser la manera en la que el futbolista salga en búsqueda de minutos.

ver también Ni Mbappé ni Vinícius: el jugador que más sorprendió a Mastantuono en Real Madrid

La vez que River estuvo cerca de fichar a Redondo

Más allá de que durante su explosión en Argentinos Juniors River lo siguió de cerca, previo a esto Federico Redondo estuvo cerca de llegar al club de Núñez, debido a que estos quisieron pagar 1,5 millones de dólares por 15 jugadores de las divisiones inferiores del Bicho, y allí apareció el volante central.

“Había jugadores como Alexis Mac Allister, Nico González, Nehuén Pérez, Lucas Chaves, Federico Redondo, la mayoría de los jugadores que después vendimos. Había elegido bien”, contó tiempo atrás Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, en una entrevista.

Publicidad

Publicidad

En síntesis