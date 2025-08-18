Hinchas del Manchester United vandalizaron un mural de Alejandro Garnacho en el Old Trafford

La relación entre el Manchester United y Alejandro Garnacho parece no tener vuelta atrás. El futbolista, al protagonizar una serie de encontronazos con su entrenador, el portugués Ruben Amorim, fue apartado de los entrenamientos del plantel principal durante la pretemporada y, como era de esperarse, quedó afuera de la lista de citados para el debut en la Premier League contra el Arsenal (fue victoria de los Gunners por 1 a 0).

A raíz de esta situación, que parece no tener retorno, el entorno del jugador nacido en Madrid (pero de raíces argentinas por su madre) inició gestiones para, ni más ni menos, sacarlo de los Diablos Rojos en el mercado de pases actual (todavía tienen margen hasta el primero de septiembre, fecha que cierra el libro de pases de las principales ligas europeas).

Y en ese sentido, todo indica que su destino será el Chelsea, con quien ya coordinaron cuestiones relacionadas al salario y al contrato, todo a la espera de que el Manchester United acepte la oferta (el Manchester United exige una suma cercana a la cláusula de rescisión, que ronda los 40 millones de euros, pero el Chelsea pretende cerrar la operación por 25).

A todo esto, los que se expresaron fueron los hinchas del United, que aprovecharon su regreso al Old Trafford para el comienzo de la temporada, para dejar bien en claro que ya no quieren saber nada con Alejandro Garnacho. ¿Cómo lo hicieron? Rayando el rostro del delantero en una gigantografía que se ubica sobre uno de los murales del Teatro de los Sueños (así le llaman al estadio del Manchester).

Tal reacción, conforme a la prensa inglesa, está relacionada principalmente por la intención del protagonista de vestir la camiseta del Chelsea -uno de sus máximos rivales- y no tanto por su actitud transgresora que ha tenido el último tiempo, no solo con Ruben Amorim, sino también, en su momento, con Erik ten Hag (con quien llegó a limar asperezas).

La necesidad de Alejandro Garnacho de llegar a un acuerdo con el Chelsea para no perder su lugar en la Selección Argentina

La situación de Alejandro Garnacho en el Manchester United lo alejó de la Selección Argentina. Tanto es así que la última vez que fue citado data de noviembre del 2024. De ese entonces a la actualidad no volvió a ser incluido por Lionel Scaloni. Ni siquiera en los compromisos del mes de junio contra Chile y Colombia, instancia para la que la Albiceleste ya estaba clasificada para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Con lo cual, está claro que precisa sellar cuanto antes su incorporación al Chelsea (o al club que esté dispuesto a contar con él), para tener continuidad, recuperar ritmo y nivel y volver a posicionarse como una opción para la Scaloneta, a poco menos de 10 meses para la defensa del título que se obtuvo en Qatar 2022.

