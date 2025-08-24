Furor por Franco Mastantuono en la previa de Real Madrid vs. Real Oviedo

Franco Mastantuono dejó una muy buena impresión con la casi media hora (sumado el tiempo añadido) que disputó en su estreno en el Real Madrid contra el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, bajo el marco de la primera jornada de LaLiga 2025/2026. Además, cada vez que Xabi Alonso es consultado por la prensa sobre el nacido en Azul, no hace más que elogiarlo.

Con lo cual, viene todo de la mejor manera para el ex River en sus primeras semanas de su experiencia en el fútbol europeo. Incluso, esta realidad se puede comprobar con el interés que provocó en los hinchas de la Casa Blanca de diferentes puntos de España. Como por ejemplo, de Oviedo.

Allí, el Merengue estará disputando su compromiso por la segunda fecha del torneo de la primera división del fútbol español. Y al arribar el plantel del Real Madrid, fue notoria la atracción que produjo Franco Mastantuono en los aficionados, de modo tal que se le abalanzaron para pedirle una autógrafo o una foto.

Toda esta secuencia fue captada por el departamento de comunicación del Real Madrid, que con una filmación -que fue publicada en sus cuentas de las distintas plataformas de redes sociales- también registró como otros futbolistas como Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent-Alexander Arnold, Éder Militao y Antonio Rudiger, también se arrimaron a la gente.

Tweet placeholder

Real Madrid se enfrentará al Real Oviedo este domingo

Real Madrid visitará al Real Oviedo este domingo desde las 21:30 horas de España (17:30 de Argentina), en uno de los encuentros correspondientes a la segunda jornada de LaLiga 2025/2026. En caso de quedarse con los tres puntos igualará la línea del Barcelona (que derrotó 3 a 2 al Levante) y le sacará una ventaja de 5 unidades al Atlético de Madrid (igualó 1 a 1 con el Elche).

Publicidad

Publicidad

El Real Madrid, después, se enfocará en la Champions League

Este jueves 28 de agosto será el sorteo con el que la UEFA confeccionará la Fase de Liga de la Champions League. Será en ese momento en el que el equipo de Xabi Alonso sabrá cuáles serán los cuatro rivales que debe recibir en el Estadio Santiago Bernabéu y cuáles serán aquellos cuatro a los que tendrá que visitar. Por cierto, el debut será entre el 16 y el 18 de septiembre.

ver también La estrella del PSG que Real Madrid quiere juntar con Franco Mastantuono en el 2026