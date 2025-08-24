La estrella del PSG que Real Madrid quiere juntar con Franco Mastantuono en el 2026

Real Madrid se reforzó con cuatro futbolistas para encarar la temporada 2025/2026, en la cual debe compensar todo lo que dejó escapar en la campaña inmediatamente anterior tanto en el plano local (LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España las dejó en manos del Barcelnoa) como en el internacional (más allá de que se adjudicó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, en la Champions League fue eliminado por el Arsenal en Cuartos de Final y en el Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos por el París Saint-Germain en la semifinal).

Para la defensa se hizo con las fichas del central Dean Huijsen (procedente del Bournemouth de Inglaterra), del lateral derecho Álvaro Carreras (Benfica de Portugal) y de Trent-Alexander Arnold (Liverpool). Y en la delantera, además de ascender a Gonzalo García desde el Real Madrid Castilla (equipo filial), avanzó con la operación de Franco Mastantuono (River Plate).

Con lo que tiene, todo indica que Xabi Alonso se las ingeniará para armar un once sumamente competitivo en pos de ir, principalmente, por LaLiga y por la Liga de Campeones de Europa. No obstante, eso no significa que la dirigencia de la Casa Blanca, con Florentino Pérez a la cabeza, se haya retirado de las negociaciones.

Es que más allá de que todo indica que no harán ninguna otra erogación en la actualidad, un club como el Real Madrid realiza sus gestiones con proyección de, por lo menos, un año de anticipación. Tal como, por estas horas, se está empezando a rumorear con Vitinha, una de las máximas figuras del París Saint-Germain de Luis Enrique, para mediados del 2026.

Conforme al diario Marca, en el Merengue ya fijaron al portugués como su próximo gran objetivo, luego de verlo durante la última temporada en la que fue clave para que el PSG se quedara con la Champions League y llegara a la Final del Mundial de Clubes (además de todo lo que recolectó en Francia con LaLiga, el Trofeo de Campeones y la Copa nacional).

El monto que deberá pagar Real Madrid por Vitinha

Vitinha renovó su contrato con el París Saint-Germain a principios del 2025 hasta mediados del 2029, por una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. En principio, ese sería el monto con el que el Real Madrid debería indemnizar a la institución francesa si se quiere hacer con el futbolista de 25 años. Sin embargo, vale remarcar que la relación de Nasser Al Khelaifi con el club español no es nada buena, por lo que no será una negociación sencilla.

