Fue el primer socio de Mbappé y lo criticó antes de que llegue a los 50 goles con Real Madrid: “No se la pasa a nadie”

El inicio de la temporada de Real Madrid se marca al ritmo de Kylian Mbappé. Con un doblete de penal, el delantero francés le dio la victoria al Merengue ante Olympique de Marsella en su debut por la Champions League, ya lleva seis goles en tan solo cinco partidos y alcanzó los 50 tantos en el club. Sin embargo, en la previa, un viejo conocido con el que compartió cancha durante los inicios de su carrera sorprendió al destacar una faceta negativa del delantero.

Se trata de nada menos que Radamel Falcao, el primer socio en ofensiva que tuvo Kiki y quien posiblemente hizo las veces de mentor mientras daba sus primeros pasos. Ambos coincidieron en Mónaco de 2016 a 2018 y supieron liderar al equipo francés hacia unas semifinales de Champions League. Ahora, años más tarde de haber separado sus caminos, el Tigre se animó al revelar cuál fue la primera impresión que tuvo sobre Mbappé.

“Este chico es buenísimo, lo que pasa es que no se la pasa a nadie“, confesó entre risas el colombiano, de presente en Millonarios de su país natal, combinando el elogio con un particular detalle de su ex compañero, sobre el cual decidió no agregar nada más al respecto.

Mbappé y Falcao durante su etapa en Mónaco (Getty Images).

Sin embargo, durante su charla con el el exfutbolista español Mario Suárez, el Tigre se mantuvo sobre el ambiente del francés para sacar a la luz el episodio en el que Florentino Pérez intentó ficharlo para el Real Madrid en medio de una cena en la que coincidieron.

“Se acercaba y me ponía la servilleta ahí. Yo le decía “no, por favor esconda esa servilleta“, relató sobre el intento del mandamás merengue por seducirlo. ¿La razón por la que le quitó los ojos de encima a aquella oferta casera? Su lealtad por Atlético de Madrid, donde vivió los mejores años de su carrera (2011-13) al marcar 70 goles en 91 partidos. Un factor que pesó más que “un cheque en blanco“.

La contracara de Mbappé: “No me pongo límites”

Horas después de estar en boca de Falcao, el delantero francés se despachó con dos goles en el Santiago Bernabéu y ratificó su brutal inicio de temporada. Aprovechando el envión anímico, sacó pecho y sentenció: “Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites“. Aunque, en lo que paradójicamente puede entenderse como una referencia a su ex socio en Mónaco, remarcó sus prioridades: “Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias, lo que sea“.

“Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos”, declaró el francés bajo una faceta de líder absoluto, aparentemente lejos de aquella versión deportiva con la que se topó Falcao años atrás.

