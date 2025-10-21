Fue verdugo de River en la Copa Libertadores y ahora podría ser compañero de Enzo Fernández en Chelsea

En la última eliminación de River en la Copa Conmebol Libertadores a manos de Palmeiras, una de las figuras del elenco brasileño fue Vitor Roque, el delantero de 20 años que marcó el segundo gol de su equipo en el encuentro de ida en el Más Monumental y el primer tanto en la revancha en Brasil.

Debido a este buen rendimiento que mostró desde su regreso a su país natal, el futbolista con pasado en Barcelona y Betis volvió a llamar la atención de los equipos del fútbol europeo. En este contexto, el Chelsea de Enzo Fernández es uno de los principales interesados.

Según lo informado por el medio inglés CaughtOffside, el elenco inglés está siguiendo de cerca la evolución de Vitor Roque pensando en los próximos mercados de pases y en caso de seguir manteniendo el mismo nivel podría realizar una oferta formal para comprar un porcentaje de su ficha.

Cabe destacar que el Chelsea no es el único equipo que sigue de cerca al delantero de Palmeiras. Según la fuente citada anteriormente, otros clubes de la Premier League como el Tottenham y el West Ham también están pendientes de la evolución del futbolista para iniciar negociaciones.

Un dato para tener en cuenta es que, en caso de querer fichar al futbolista, el elenco londinense deberá pagar por lo menos los 25 millones de euros que Palmeiras le pagó al Barcelona para ficharlo. Además, Roque cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones de la misma moneda.

Vitor Roque está en el radar del Chelsea.

Así las cosas, en caso de que esto avance y el delantero se marche del Palmeiras, será su tercera experiencia en el fútbol del viejo continente, luego de los pasos por el Barcelona y Betis de España. Es por eso, que sería su primera vez en otra importante liga, como es la Premier League.

Los números de Vitor Roque en Palmeiras

Desde su llegada al elenco brasileño a principios de año, el delantero disputó un total de 46 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas. Cabe destacar que tiene vínculo con el club hasta el 31 de diciembre de 2029.

