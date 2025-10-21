Valentín Barco suena para sumarse a uno de los principales rivales internacionales de Boca

Valentín Barco, luego de dejar Boca para pegar el salto a Europa en enero del 2024, pasó por el Brighton y el Sevilla, clubes en los que no llegó a hacer pie. En ninguno pareció sentirse cómodo, de tal manera que el Racing de Estrasburgo terminó comprando su pase al equipo inglés a mediados de este año a cambio de 10 millones de euros.

Y la realidad es que, por primera vez desde que arribó al Viejo Continente, se está viendo la mejor versión del nacido en 25 de Mayo, rendimiento que alguna vez también tuvo con la camiseta xeneize y que lo llevó, incluso, hasta ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni (estuvo a punto de ser parte de la Selección Argentina que más tarde ganó la Copa América 2024, pero finalmente integró el equipo que participó de los Juegos Olímpicos).

Lo cierto es que en lo que va de la temporada 2025/2026, Valentín Barco ya acumula 879 minutos sobre 11 partidos disputados (3 por la Conference League y 9 por la Ligue 1 de Francia), de los cuales en 9 fue titular, registrando hasta entonces 2 asistencias (una para el ex River Joaquín Panichelli vs. Angers y la otra para Diego Moreira ante PSG).

Y se ve que esta gran actualidad de Barco no solo está siendo valorada por los hinchas, entrenador y directivos del Racing de Estrasburgo, sino también por el Bayern Múnich, quien tendría en carpeta al lateral izquierdo para incorporarlo a partir de la próxima temporada. Por lo menos así lo reporta el periódico TZ Munich.

Incluso, el medio citado, durante el fin de semana pasado, hasta brindó especificaciones sobre un posible contacto que ya habrían tenido entre las autoridades de los clubes implicados, en el cual los franceses habrían aclarado que pretenden no menos de 40 millones de euros para desprenderse del exfutbolista de Boca.

La difícil competencia que tendría Valentín Barco en el lateral izquierdo del Bayern Munich

Valentín Barco, en caso de concretarse su transferencia al Bayern Múnich, tendría que encarar una competencia interna feroz para hacerse un lugar en el once del equipo que hoy comanda Vincent Kompany. Es que hasta entonces, en el lateral izquierdo alternan Alphonso Davies, máxima figura de la Selección de Canadá, y Raphael Guerreiro, pieza frecuente en el once titular de la Selección de Portugal.

