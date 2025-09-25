Vitor Roque, el verdugo de River que pasó por Barcelona y estuvo envuelto en un escándalo con mensajes místicos: “El diablo ya no tiene poder”

Vitor Roque regresó a Brasil en febrero de 2025 a cambio de más de 25 millones de euros, siendo la compra más alta de la historia del fútbol sudamericano. Palmeiras apostó fuerte por él luego de su paso por España y el atacante no defraudó. Ante River jugó un serie sobresaliente: en el Monumental fue el encargado de marcar el 2 a 0 antes del cierre del primer tiempo y en el Allianz Parque tuvo una gran noche ante una defensa del Millonario que se mostró sólida, pero le costó sostenerlo y eso se debe, en gran parte, a su talento.

El joven de 20 años fue el autor del tanto del empate transitorio que le permitió al Verdao jugar con un poco más de tranquilidad. Luego llegaron los goles de José Manuel López sobre el final y el encuentro terminó 3 a 1 en favor de Palmeiras que selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Vitor Roque no solamente fue el autor de dos de los goles de la serie, sino mostró personalidad contra defensores de gran trayectoria como Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña.

Si bien apenas tiene 20 años, Vitor Roque vive un gran presente, pero no siempre fue así. Nacido en Mina Gerais, se formó en Cruzeiro y allí debutó en 2021, cuando el equipo militaba en la Serie B del fútbol brasileño. En 2023 pasó a Athletico Paranaense y rápidamente despertó el interés de varios gigantes del fútbol mundial. Así fue para 2024 se marchó a Barcelona, pero las cosas no resultarían bien en el conjunto catalán.

Vitor Roque celebra su tanto en el Monumental. (Foto: Getty).

El fallido paso de Vitor Roque por Barcelona

Barcelona desembolsó unos 30 millones de euros por Vitor Roque y también se contemplaban otros 30 millones por objetivos, pero los mismos no fueron alcanzados. En total, el delantero de Mina Gerais solamente jugó un semestre en el Culé, allí tuvo participación en 16 partidos en los que marcó dos goles, no brindó asistencias y se fue expulsado en una oportunidad. A mediados de 2024 pasaría al Real Betis y seis meses más tarde volvería a Brasil para jugar en Palmeiras.

Vitor Roque en Barcelona. (Foto: Getty).

Vitor Roque y un escandaloso divorcio

En julio de 2023, Vitor Roque comenzó una relación sentimental con Dayana Lins, una infuencer brasileña. En diciembre de ese mismo año se casaron y al poco tiempo se marcharon juntos a España ya que el atacante había sido vendido a Barcelona. Desde el arribo al Viejo Continente todo cambió, según Lins y llegó a decir: “Había situaciones como no saber si podías comer lo que había en la heladera, en tu propia casa. no podía salir a comprar comida para los perros y tenía que pedirle a otros que la compraran“.

Dayana Lins, ex esposa de Vitor Roque. (Foto: @adayanalins)

A comienzos de 2025, Dayana Lins le pidió el divorcio a Vitor Roque luego de descubrir varias infidelidades y, según informó el periodista Leo Dias, el futbolista le habría mandado mensajes de audio tratándola de “gorda” y “cazafortunas”. El mismo periodista también reveló algunos mensajes que le había mandado la madre del atacante con un tinte místico: “Por favor no hables con nadie, especialmente con las esposas (de los otros jugadores), porque todo lo que digas se lo pasarán a Vitor, habla con Jesús“.

Además, le había dicho: “Day, ahora tenemos que orar. Mira, Dios nos ha mostrado, y el Diablo ya no tiene poder. Así que, hija mía, tenemos que creer que esto pasará. ¿Entiendes? Sigue orando para que Dios aclare su mente, en el nombre de Jesús, para que le abra la visión y los ojos. ¡En el nombre de Jesús! Ahora es el momento de mantenerse fuerte, de no desanimarse. ¡Es hora de seguir adelante!”.

