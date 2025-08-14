A West Ham llegaron ofertas desde tres continentes por Guido Rodríguez: su posible próximo destino

La llegada de Guido Rodríguez a West Ham, libre tras finalizar su vínculo con Betis para inicios de 2024, había generado ilusión especialmente porque Julen Lopetegui, entrenador del equipo en aquel entonces, tenía plena confianza al equilibrio que podía dar en la mitad de la cancha.

Pero el ex técnico de la Selección de España y Real Madrid duró poco en el cargo, fue destituido a menos de un año de su arribo y todo cambió para el argentino con el arribo de Graham Potter a inicios de este 2025. El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar solo disputó siete partidos oficiales en lo que va del año y en tres de ellos lo hizo ingresando en los minutos finales del encuentro.

Lejos de haber cambiado algo durante la pretemporada, todo indica que no será tenido en cuenta en el curso que comienza y es por eso que le están buscando nuevo destino, incluso cuando tiene contrato firmado hasta junio de 2027. La buena noticia para Guido Rodríguez es que pretendientes no le faltan y ya han llegado por él ofertas desde tres continentes diferentes.

Si el deseo fuese mantenerse en el fútbol europeo, tanto Real Sociedad en LaLiga de España como Besiktas en Turquía hicieron saber de su interés. También en México, donde dejó una buena imagen, Las Águilas del América intentaron repatriarlo y hubo también negociaciones con Tigres de la UANL. Además, se le abrieron las puertas del fútbol árabe que ha sido vía de escape con muy buenos réditos económicos para jugadores que vieron estancarse sus carreras en Europa.

Guido Rodríguez solo participó de siete partidos en lo que va del año.

¿Cuál es el posible destino de Guido Rodríguez?

Según el portal español Estadio Deportivo, la carrera del mediocampista de 31 años que en el pasado sonó para reforzar al Barcelona de Xavi Hernández podría tomar rumbo hacia Arabia Saudita. Si bien no se dio a conocer el nombre del club que está tras sus pasos, se avanzó que desde allí habría llegado a West Ham la propuesta económica que más se acerca a las pretensiones del club inglés de obtener alrededor de 8 millones de euros por su traspaso.

Aludiendo a fuentes cercanas al club, refirieron también que el acuerdo está casi cerrado, pero que se puso un plazo de siete días para que se concrete la operación que es justamente lo que podría desbaratarla en caso de incumplirse esos términos.

Betis rechazó un posible regreso

A mediados de julio, antes que se avanzara en las negociaciones con el equipo saudí, Guido Rodríguez fue ofrecido al Real Betis. Pero el club que hace poco más de un año trabajó mucho para retenerlo no quedó conforme con la manera en que se marchó y por eso mismo desistió de la oportunidad de recuperarlo.

Un problema que se agrega a la búsqueda del mediocampista argentino por recuperar protagonismo es que West Ham no tiene intenciones de negociar su salida a través de una cesión, sino que solo le abrirá las puertas si llega una oferta de compra a la altura de las expectativas.

