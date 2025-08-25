Un campeón del mundo busca volver a meterse en los planes de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Guido Rodríguez sabe que tiene que darle un giro a su carrera si quiere volver a meterse en los planes de Lionel Scaloni, en una temporada que desembocará en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es por eso que por estas horas está analizando seriamente dejar West Ham United para retornar al Real Betis.

Resulta que en el elenco inglés nunca pudo hacer pie. Tan solo acumuló 25 partidos con los que apenas sumó 1256 minutos (es decir, un poco menos de 14 partidos completos). Por lo que si esa tendencia se extiende, seguirá sin chances de regresar a la Selección Argentina, con la que fue campeón de América en 2021 y 2024, de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol 2022 y del Mundial de Qatar 2022.

El plan está claro. Guido Rodríguez quiere regresar al club en el que se vio su mejor versión de los últimos años y que, en definitiva, le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico del combinado albiceleste. Con 173 partidos, 9 goles, 4 asistencias y el título de la Copa del Rey, sin dudas, el nacido en Saen Peña dejó su huella en el equipo bético.

No obstante, su salida a mediados del año pasado no se dio en los mejores términos. Real Betis buscó por todas las vías renovar su contrato, pero el mediocampista decidió irse con el pase en su poder, porque estaba todo dado para que se incorporara al Barcelona. Sin embargo, Hansi Flick le bajó el pulgar y la dirigencia a cargo de Joan Laporta le avisó que, más allá de la postura del alemán, no podía garantizarle la inscripción en LaLiga a causa de los graves problemas financieros que arrastra el Barça. Ahí fue cuando apareció la solución del West Ham United.

Con lo cual, en el presente, las autoridades de la institución de Sevilla se muestran reticentes. Siguen con la sangre en el ojo por cómo se fue Guido. El único que lo respalda y mantiene viva esta posibilidad es Manuel Pellegrini, que quiere volver a contar con el ex River para conformar el mediocampo.

En ese sentido, las partes tienen que resolver esta situación lo antes posible, porque el mercado de pases de LaLiga se cierra con la llegada del mes de septiembre. De lo contrario, Rodríguez deberá pelear, otra vez, un lugar en el equipo británico.

La última convocatoria de Guido Rodríguez a la Selección Argentina

Guido Rodríguez no es citado por Lionel Scaloni desde septiembre del 2024, fecha en la que la Selección Argentina enfrentó a Chile en Buenos Aires y a Colombia en Barranquilla. Desde entonces, el volante quedó afuera de cuatro convocatorias. Además, es posible que suma la quinta consecutiva, puesto que no fue agregado en la prelista para los próximos partidos con Venezuela y Ecuador.

