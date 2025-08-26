La particular medida que tomó Real Madrid con la personalización de sus camisetas tras el arribo de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono llegó a Real Madrid por 45 millones de euros, generó una enorme expectativa porque no podía entrenarse bajo las órdenes de Xabi Alonso hasta cumplir los 18 años y una vez que debutó frente a Osasuna, causó muchísimo furor.

La gran actuación que tuvo ante Real Oviedo amplió el consumo de los fanáticos, que arrasan en el official store con la compra de la camiseta con el dorsal 30 y el apellido del atacante nacido en Azul. Pero como ocurre en todas las instituciones, existe la opción para personalizarlas y colocarle el nombre que el comprador desee.

Todo esto provocó una enorme controversia: hay quienes desean estampar su camisetas con el nombre de pila del ex River, a quien ya corean en el Santiago Bernabéu al ritmo de “Franco, Franco”. Pero en la tienda oficial del Merengue no está permitido. “Lo sentimos, este nombre o término no está disponible para personalización”, es el mensaje que se despliega y por el que automáticamente el sistema bloquea la opción.

El nombre del argentino, en el mundo y principalmente en Europa, está asociado históricamente con Francisco Franco, dictador de España durante casi cuatro décadas. Si bien no tienen parentesco alguno, el club más ganador de la Champions League aplica esta restricción para evitar cualquier vínculo con figuras o símbolos polémicos que puedan generar controversia política o social.

La web oficial de Real Madrid no permite colocar el nombre Franco en sus camisetas personalizadas.

En múltiples pruebas que realizó BOLAVIP, a la hora de la personalización de camisetas, tampoco se permite escribir el apellido Mastantuono pero sí está disponible a través del desplegable para seleccionar a cualquier futbolista del plantel. Tras generar un gran asombro, se buscó colocar a grandes ídolos de la institución como Luis Figo, Cristiano Ronaldo o Iker Casillas, pero el resultado fue el mismo.

Franco Mastantuono con chances de volver a ser titular vs. Mallorca

Este sábado, Real Madrid sigue con su actividad en LaLiga. Tras vencer a Osasuna 1-0 en el Santiago Bernabéu y golear 3-0 a Real Oviedo en el Carlos Tartiere, vuelve al recinto del corazón de la capital española para recibir a Mallorca por la tercera jornada del campeonato de la Primera División.

Al respecto, Franco Mastantuono, que junto a sus compañeros se volvió a entrenar este martes 26 de agosto en Valdebebas, presenta chances de volver a ser titular, en este caso para conformar un once en el que se ubicaría en un tridente ofensivo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

