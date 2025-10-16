Es tendencia:
Giuliano Simeone reveló qué jugador es su ídolo de la infancia y no es Lionel Messi: “Una leyenda”

Todavía con muchos de los jugadores que admiró de chico en actividad, el futbolista del Atlético de Madrid ya se volvió un indiscutible en su equipo y un habitual en la Selección Argentina.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador de Atlético de Madrid ya es habitual en las convocatorias de Scaloni.
Con participación en los dos partidos de la Fecha FIFA, Giuliano Simeone ya se volvió un habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni a la Selección Argentina y su lugar en el Mundial de 2026 parece estar garantizado de no surgir imprevistos. En simultáneo, se volvió una pieza clave en el andamiaje del Atlético de Madrid donde es dirigido por papá Cholo y no ha tardado en ganarse el cariño de los hinchas.

Tan especial es para el polifuncional futbolista de 22 años el equipo Colchonero que sueña con pasar muchos años en el club y que fue con los colores rojiblancos que identificó al ídolo al que quiso seguirle los pasos cuando era chico, incluso por encima de Lionel Messi.

“Mi ídolo fue Antoine Griezmann, por más que obviamente no tengo las mismas características suyas. Es una leyenda, tiene muchísima calidad”, dijo en diálogo con El Club del Deportista sobre el jugador francés, campeón del mundo con Francia en 2018, con el que hoy le toca compartir plantel.

En relación a su deseo de hacer larga carrera en Atlético de Madrid y a lo que siente por la institución, manifestó: “Es mi vida, un club que me dio muchas cosas. Tengo tatuado el día de mi debut. Cada mañana me levanto sabiendo que entreno en el Atlético de Madrid, que para mí es lo más grande que hay. Estoy muy contento en el día a día y ojalá pueda estar muchísimos años aquí, como Koke que es un referente de la cantera para todos”.

Giuliano Simeone disfruta de compartir cancha con su ídolo en Atlético de Madrid.

En el orden de los sueños, Giuliano Simeone los divide entre el equipo Colchonero, con el que ansía poder coronar su primer título, y la Selección Argentina que le abrió las puertas de par en par, con la que espera poder disputar el primer Mundial de su carrera en 2026.

¿Pesa el apellido?

Consultado sobre si el apellido Simeone había representado una presión extra para él al dar sus primeros pasos con el Atlético de Madrid, Giuliano explicó: “Para nada es una presión y la verdad es que estoy orgulloso de ser un Simeone. Muy orgulloso de mis hermanos y de mi papá. Hicieron una gran carrera y espero poder hacerla como ellos. Quiero llevar mi apellido y mi nombre a lo más alto del mundo”.

Messi, el mejor del mundo

Aunque reconoce como ídolo a Antoine Griezmann, especialmente por su íntima relación con Atlético de Madrid, Giuliano Simeone no niega a Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo. Así lo hizo saber en plena Fecha FIFA con la Selección Argentina: “Obviamente con Leo se entiende cualquier jugador. Es muy bueno. Solo con mirarlo sabés donde te va a poner la pelota. Es un grandísimo jugador. El mejor del mundo”, destacó.

