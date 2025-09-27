Harry Kane pulverizó un récord de Cristiano Ronaldo y Haaland y confirmó cuál será su futuro: “No hay razón para volverse locos”

Harry Kane convirtió un nuevo doblete en la jornada de viernes para la victoria por 4 a 0 del Bayern Múnich contra Wolfsburgo, acumula ya 15 goles y 3 asistencias en ocho partidos desde el inicio de la temporada -10 por Bundesliga- y, en medio de los rumores sobre su futuro, arrancó de la mejor forma su camino a ser la Bota de Oro, como en la 2023/24.

Sin embargo, con esos dos tantos no sólo suma para la temporada, sino que le sirvieron para alcanzar los 100 en la Bundesliga, desde su llegada al club alemán a mediados del 2023. Harry Kane alcanzó los 100 goles en 104 partidos por liga, y con ello rompió el récord que compartían Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, de ser los futbolistas que más rápido convirtieron 100 goles en una de las cinco grandes ligas europeas.

Harry Kane lleva 15 goles en la temporada y alcanzó los 100 en liga con Bayern Múnich. (Getty)

Cristiano y Haaland consiguieron su gol 100 en LALIGA y Premier League, respectivamente, en su partido 105, uno con Real Madrid y el otro con el Manchester City. Harry Kane tardó un partido menos para llegar al centenar de goles en Bundesliga y ahora es el poseedor de ese récord histórico. Una vez finalizado el partido, aprovechó para hablar de su futuro en el club.

Harry Kane reveló cuál es su idea para el futuro

Kane cumplió 32 años en julio pasado, días después de conquistar su primer título como futbolista profesional, al ganar la Bundesliga con el Bayern Múnich. En agosto sumó uno más, con la Supercopa de Alemania, y a pesar de que en Inglaterra empujan por llevarlo nuevamente a la Premier, el delantero reconoció su intención de continuar en su actual club.

“No, de momento no“, contestó ante la consulta de si quiere volver a la Premier. “Estoy muy contento aquí y tengo dos años más de contrato. Estoy disfrutando cada momento. Eso no forma parte de mi proceso de pensamiento, disfruto de este equipo, del entrenador y espero que podamos continuar teniendo éxito”, afirmó.

Kane quiere seguir ganando títulos y, en ese aspecto, Bayern es la mejor opción. (Getty)

“Bayern es el mejor lugar para ganar trofeos. Una extensión es algo que podemos discutir, pero me quedan dos años, no hay razón para volverse locos. Creo que están contentos conmigo y yo estoy contento con ellos”, sentenció.

El periodista hizo un último intento de ver si Kane se tentaba con la vuelta a la Premier mencionándole que dejó la liga inglesa con 213 goles, como el segundo máximo goleador histórico, sólo por detrás de los 260 de Alan Shearer. Pero no funcionó: “Cuando dejé Inglaterra puede que pensara en volver para conseguir el récord. Pero desde que estoy aquí, he disfrutado mucho de jugar a este nivel“, cerró Harry.

