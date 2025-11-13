Es tendencia:
Heimir Hallgrimsson, DT de Irlanda, sobre Cristiano Ronaldo: “Estaba frustrado y reaccionó como no debía”

El delantero luso fue expulsado en el duelo por Eliminatorias y se fue de la cancha haciendo un escándalo.

Por Agustín Vetere

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal.
© GettyCristiano Ronaldo, delantero de Portugal.

En el marco de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo protagonizó un verdadero escándalo este jueves en la derrota por 2-0 de la Selección de Portugal a manos de su par de Irlanda. El Bicho fue expulsado por una agresión al rival.

A los 16 minutos de la segunda parte, el árbitro sueco Glenn Nyberg revisó en el VAR un codazo el delantero de Al Nassr y decidió mostrarle la tarjeta roja. CR7 se retiró del campo haciendo gestos irónicos hacia el colegiado y luego mostró su furia al salir del rectángulo.

Al respecto, Heimir Hallgrimsson, entrenador de la Selección de Irlanda, se manifestó por la reacción de Ronaldo: “Él perdió un poco la concentración y tal vez también influyó la afición. Estaba frustrado y reaccionó de una manera que sabe que no debería”.

“Me dijo eso mientras nos alejábamos, me dijo que había sido una jugada inteligente y culpó al árbitro o a quien fuera por esto, pero que simplemente fue una decisión tonta suya atacar a nuestro jugador”, añadió sobre el cruce verbal que ambos tuvieron al borde de la cancha.

Lo cierto es que el portugués podría recibir una sanción de hasta tres fechas de suspensión que lo afectará, al menos, en la última fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias. La misma podría extenderse hacia los Playoffs de la UEFA, en caso de participar, o incluso al debut por el Mundial 2026.

El próximo partido de la Selección de Portugal

Tras la derrota ante Irlanda como visitante, el combinado luso se reencontrará con su público en Oporto el próximo domingo. Será ante Armenia por la última fecha de la fase de grupos. Dependen de sí mismos y necesitan una victoria para clasificarse directamente al Mundial 2026.

DATOS CLAVE

  • El entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, habló sobre la reacción de Ronaldo.
  • Hallgrimsson dijo que Ronaldo “perdió un poco la concentración” y estaba frustrado.
  • El DT declaró que Ronaldo culpó al árbitro, calificando su acción como “decisión tonta”.
