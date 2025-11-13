Es tendencia:
El minuto de furia de Cristiano Ronaldo vs. Irlanda: codazo, expulsión y gestos a la tribuna

El capitán del seleccionado portugués se fue expulsado por medio del VAR luego de un codazo sobre su rival.

Por Julián Mazzara

Cristiano Ronaldo fue expulsado en el partido entre Irlanda y Portugal.
Cristiano Ronaldo fue expulsado en el partido entre Irlanda y Portugal.

A pesar de la presencia de Cristiano Ronaldo, en Aviva Stadium, Irlanda derrotaba por 2-0 a Portugal por la fecha 9 de las Eliminatorias UEFA gracias al doblete de Troy Parrot. Si bien los comandados por Heimir Hallgrímsson ya no tenían chances de clasificar al Mundial 2026, superaban sin problemas a los liderados por Roberto Martínez.

El capitán de los lusos no tuvo una buena actuación, y a los 61 minutos se marchó de la cancha tras propiciarle un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea. Pero el árbitro Glenn Nyberg tuvo que acudir al VAR, ya que solamente lo había amonestado.

Al momento de revisar la jugada, Nyberg cambió su sanción, anuló la tarjeta amarilla y le mostró la roja. Anonadado por la situación, el Bicho encogió sus hombros para mostrar todo su asombro, además de que, de forma irónica, aplaudió a la tribuna irlandesa.

Todavía no hay una resolución por parte de UEFA, pero en el caso de que los portugueses deban caer en el repechaje para buscar su boleto a la próxima cita mundialista, se perderá dicho cotejo. Sin embargo, de ser uno de los 48 países que afronten la competencia, de mínimo se quedará afuera del estreno y se deberá aguardar a que la sanción no sea de más de una jornada.

Fixture de las Eliminatorias UEFA

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

julián mazzara
Julián Mazzara

