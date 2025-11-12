Es tendencia:
Carlo Ancelotti palpitó los 1000 goles de Cristiano Ronaldo y sorprendió con una amenaza: “Que no se olvide”

El entrenador italiano supo tenerlo entre sus filas en Real Madrid y espera por la marca histórica del delantero.

Por Agustín Vetere

Con 40 años, Cristiano Ronaldo se niega a colgar los botines mientras se mantiene activo en el fútbol de clubes y en la Selección de Portugal. El Bicho tiene un objetivo entre ceja y ceja y no va a parar hasta conseguirlo: alcanzar los mil goles en su carrera.

A buen ritmo, el luso avanza hacia ese sueño con la camiseta de Al Nassr y, hasta el momento, acumula 953 goles, por lo que no está nada lejos de lograrlo. CR7 quiere ser el primero de la historia en alcanzar aquella marca de goles a nivel profesional, todos registrados.

A pesar de contar con dos años de distancia, Ronaldo no está solo en esta carrera. Es que Lionel Messi también está cerca de las cuatro cifras, aunque el argentino persigue otros objetivos en el tramo final de su carrera. El delantero de Inter Miami y Argentina lleva 894 gritos.

En ese contexto, a Carlo Ancelotti le preguntaron por la actualidad de Ronaldo, su exdirigido en Real Madrid, y las posibilidades de que alcance esos mil goles antes de retirarse. Como era de esperar, el entrenador italiano confió en su expupilo para lograrlo.

“Lo va a conseguir. No tengo ninguna duda. En Italia me preguntaban de Luka Modric, que tenía 40 años, si iba a jugar bien… Va a jugar bien. Modric, como Cristiano Ronaldo son profesionales que aman al fútbol. Que tienen la pasión por el fútbol. Van a conseguir lo que quieren”, comparó en charla con As el actual DT de Brasil con el caso del croata.

Además, confirmó que el Bicho llegará a esa cifra y bromeó al hacerle un pedido para cuando lo consiga: “Cristiano Ronaldo llegará a mil goles y cuando llegue que no se olvide de invitarme a la celebración de los mil”.

Los máximos goleadores a nivel mundial

La inédita confesión de Messi sobre un paso por PSG por debajo de las expectativas: “Llegaba a casa malhumorado”

  • 953 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 894 – Lionel Messi (Argentina)
  • 759 – Josef Bican (Austria)
  • 757 – Pelé (Brasil)
  • 745 – Romario (Brasil)
  • 735 – Gerd Müller (Alemania)
  • 704 – Ferenc Puskás (Hungría)
  • 703 – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 621 – Eusebio (Portugal)

DATOS CLAVE

  • Cristiano Ronaldo, de 40 años, tiene como objetivo alcanzar los mil goles en su carrera.
  • El delantero portugués Cristiano Ronaldo acumula 953 goles hasta el momento, jugando en Al Nassr.
  • Carlo Ancelotti, ex-DT de Ronaldo, declaró que el luso va a conseguir llegar a los mil goles.
Agustín Vetere

