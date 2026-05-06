José Mourinho impuso sus condiciones para regresar a Real Madrid y reemplazar a Álvaro Arbeloa

El portugués de 63 años fue el DT del Merengue entre 2010 y 2013, donde logró tres títulos.

La continuidad de Álvaro Arbeloa al frente de Real Madrid no está asegurada. Y claro, la temporada no fue buena, hubo muchísima turbulencia en el desarrollo de la misma y los títulos fueron esquivos. Así, Florentino Pérez comenzó a pensar en los candidatos a sucederlo, donde uno de ellos es el mítico José Mourinho.

Más allá de que hace algunas semanas fuera el propio entrenador portugués de 63 años quien negara los contactos con el mandamás del Merengue, en las últimas horas los reportes que llegaron desde España revelaron que hubo una videollamada que se extendió por más de una hora, donde el actual estratega de Benfica dialogó con Pérez.

Según la información que brindó Mundo Deportivo, Mou le impuso una serie de condiciones para poder regresar a la capital española. Entre ellas, exige un contrato que se extienda por dos temporadas. Pero además pretende tener un portavoz oficial para que él no dé la cara por cuestiones del club.

Por otra parte, el estratega que conquistó la UEFA Champions League tanto con Porto como con Inter de Milán, le solicitó tener el mando total de las decisiones deportivas. También pidió regresar a la institución con su propio staff técnico, aunque también le comentó al directivo que Arbeloa podría estar incluido.

José Mourinho

El paso de José Mourinho por Real Madrid

José Mourinho pasó por Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante ese periodo, el portugués condujo al Merengue por 178 encuentros con 128 victorias, 28 empates y 22 caídas. Durante ese tiempo, el conjunto de la capital española conquistó tres títulos: una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

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