Intentó seguir los pasos de su hermano, fue figura en el Mundial de Clubes y a cuatro meses de su llegada, busca irse del club

La temporada 2024/25 de Jobe Bellingham fue extraordinaria; el mediocampista inglés fue la figura del Sunderland en el ascenso a la Premier League, y si bien tenía la posibilidad de continuar con los Black Cats, llamó la atención de clubes como Manchester United y Arsenal, a los cuales rechazó para seguir los pasos de su hermano y marcharse al Borussia Dortmund.

Jude Bellingham fue figura en la Bundesliga y estuvo a punto de ganarle la liga al Bayern Múnich, lo cual le valió el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo, antes de emigrar al Real Madrid por más de 120 millones de euros. Y Jobe, que cumplió 20 años recién el pasado 23 de septiembre, esperaba tener un futuro similar. Sin embargo, su realidad es totalmente opuesta a la expectativa que tenía y cuatro meses después de sumarse al plantel, ya piensa en su salida.

Jobe Bellingham tuvo un buen Mundial de Clubes, pero en el inicio de la temporada ha estado más en el banco que en el campo. (Getty)

Tras fichar por 31 millones de libras, firmar por cinco temporada y haber tenido un auspicioso debut con el Dortmund en el Mundial de Clubes, siendo el mejor futbolista del equipo que alcanzó los cuartos de final, el entrenador Niko Kovac no le ha dado demasiados minutos en la temporada de Bundesliga. Sólo fue titular en 3 de los 9 partidos, superando apenas los 300 minutos de juego. Y ahora Jobe Bellingham quiere irse.

Así lo reportó el experto en el mercado, Sacha Tavolieri, que aseguró que el futbolista -y su familia- están disgustados con las decisiones de Kovac, que ha puesto por delante de Bellingham a Felix Nmecha, Pascal Gross y Marcel Sabitzer. Decisión que, en tema de resultados, está dándole réditos, ya que el Dortmund está a cuatro puntos del líder Bayern Múnich y sigue invicto en la temporada tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Bellingham rechazó ofertas de la Premier League para seguir los pasos de su hermano. (Getty=

Qué opciones tendrá Jobe Bellingham

Hay una realidad y es que Jobe Bellingham apenas cumplió 20 años, viene de una gran temporada en el Championship y el Borussia Dortmund no lo dejará ir tan fácilmente tras pagar más de 30 millones y hacerle un contrato por cinco temporadas. Ahora bien, así como no será fácil su salida, tampoco serán pocas las ofertas que lleguen por él en enero.

Clubes de la Bundesliga como RB Leipzig y Eintracht Frankfurt ingresaron varios millones con sus ventas de esta última temporada y podrían hacer un intento. Y, sin lugar a dudas, es un futbolista que tanto por su apellido como por su estilo de juego, llamará la atención de varios clubes de la Premier League.