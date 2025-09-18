El regreso de Jude Bellingham al Real Madrid trae buenas noticias para Franco Mastantuono

El Real Madrid no encandila con el brillo que supo tener temporadas atrás, pero de igual modo gana (puntaje ideal en LaLiga y debut con victoria en la Champions League). Su juego se encuentra en plena reconstrucción post salida de Carlo Ancelotti, con Xabi Alonso al mando y con la inclusión de los futbolistas que llegaron en el último mercado de pases.

Y además de que hay jugadores que todavía precisan tiempo para adaptarse a la Casa Blanca (tales son los casos de Trent-Alexander Arnold, Álvaro Carrera o Franco Mastantuono), al equipo le falta una pieza que fue fundamental los últimos dos años. Se trata de Jude Bellingham, quien se está recuperando de una operación en su hombro izquierdo.

El inglés ya se entrena con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y prepara su retorno al campo de juego para después de mediados de octubre. Y al respecto de lo que será su inclusión al once, el periodista español Álvaro Benito, del programa El Larguero que se emite por Cadena Cope, adelantó cuál es la idea de Xabi Alonso.

”Bellingham entrará por Guler. No hay dudas porque es el eslabón más débil”, comentó el también exjugador del Real Madrid (entre 1995 y 2002). Con lo cual, de momento, Franco Mastantuono mantendrá su cupo en el once, con su labor como extremo por derecha, más allá de que algunos medios vaticinaron un mediocampo más poblado, con Bellingham de enganche y dos puntas: Vinícius y Kylian Mbappé.

En esa misma línea, si bien el oriundo de Azul aún se está aclimatando a su nueva vida en Europa, la situación particular tanto de Rodrygo Goes como de Vinícius lo favorecen. Por un lado, el ex Santos, al saber que no es de la preferencia de Xabi, no descartaría buscar mayor protagonismo en otro club a partir de enero del 2026, en tanto que el ex Flamengo se encuentra disconforme con las negociaciones por la renovación de su contrato.

Real Madrid se prepara para el Derbi y para el viaje a Kazajistán

Al Real Madrid de Xabi Alonso se le viene un fin de mes de septiembre bastante movido. Ya este sábado 20 se medirá al RCD Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu y, casi sin descanso, el martes 23 viajará al Estadio Ciudat de Valencia para enfrentarse al Levante. Ambos duelos correspondientes a LaLiga de España.

Luego, en los días restantes de la semana que viene se enfocará en el Derbi Madrileño con el Atlético de Madrid (también por el torneo local), pautado para el sábado 27 y cerrará con el viaje a Kazajistán del martes 30 para el choque con el Kairat por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

